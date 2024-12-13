Директор Defense Express Сергей Згурец заявил, что у Покровска несколько линий обороны, однако россияне относительно легко захватили один из укрепрайонов вблизи Шевченко. По его словам, такая ситуация на фронте возникла из-за двух факторов: площадь территории и количество украинских бойцов.

Россияне наступают на Покровск

Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" пояснил, что обсуждая атаки врага на Покровск, в первую очередь речь идет о приближении россиян к важному узлу обороны, имеющему восемь дорог в разных направлениях.

"Сейчас враг совершает основные действия на населенные пункты Шевченко и Новотроицкое к югу от Покровска. Там происходят контратаки с нашей стороны", — говорит Згурец.

Как объясняет Згурец, вокруг Покровска по меньшей мере три линии обороны и сам город "хорошо фортифицирован". Однако он отмечает важность сочетавшихся защитных сооружений с войсками. По его словам, между населенными пунктами Новотроицкое и Шевченко находился украинский укрепрайон, который россияне смогли захватить достаточно легко.

"Ситуация, связанная с определенным опорным пунктом вблизи Шевченко, вызывает вопрос, ведь это последствия того, что одна из бригад имела слишком большой участок обороны и недостаточно сил для сдерживания противника. Сейчас там ведутся контратаки с украинской стороны, именно в зоне вокруг опорного пункта", — сказал директор Defense Express

Згурец отмечает, что, несмотря на сообщения о российских ДРГ в окрестностях Покровска, они постоянно уничтожаются Силами обороны. Таким образом, существуют как бои на окраине города, так и на расстоянии 3-4 километра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе рассказали об отступлении Украины, указав на конец обороны Покровска.

Также "Комментарии" писали о немецком генерале, сделавшем тревожный прогноз, что Украине придется покинуть Покровск.