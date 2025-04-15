Почему россияне спешат к 9 мая: где могут нанести основной удар

От украинских военных с фронта поступает информация о том, что россияне лишь усиливают наступательные операции, растягивая украинские войска на разных участках фронта. Ждать ли усиления российского наступления в ближайшие месяцы? Какую "победу" враг будет пытаться добыть любой ценой к 9 мая? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Россияне будут бросать людей в мясные штурмы, не считая потери

Военный аналитик, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире канала "Киев24" заявил, что российские подразделения получили задачу до 9 мая полностью вытеснить украинские войска с Курской области.

Эксперт предположил, что, если россиянам удастся до 9 мая вытеснить ВСУ из Курщины, то есть вероятность, что тогда они свои силы перебросят на Сумщину и Харьковщину и, возможно, на Черниговщину.

"Этот контингент получил задание до 9 мая полностью освободить Курскую область от наших войск. По информации, которую мы имеем, это решение должно быть выполнено на 100%, поэтому жалеть силы и средства на этом направлении россияне не будут. Они будут бросать людей в мясные штурмы, не считая потери", — подчеркнул Гетьман.

По его словам, также есть предположение, что часть высвободившихся на Курском направлении войск может быть переброшена в Донецкую область, чтобы усилить наступление россиян на Покровском или Лиманском направлениях.

Что касается перспектив для массированного наступления россиян, то, по мнению Алексея Гетьмана, это больше походе на страшилки противника, потому как у него на самом деле недостаточно резервов для данной операции.

Россияне сейчас наступают не только на Сумщине, но и на большинстве других участках фронта

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" заявил, что он сегодня не наблюдает тенденции, которая могла бы говорить о том, что россияне близки к тому, чтобы захватить, или же окружить город Сумы во время своего наступления.

В то же время эксперт добавил, что россияне не прекращают попытку штурмовать приграничную территорию региона.

"Есть фиксирование отдельных малых групп или ДРГ, которые заходят на территорию Украины в Сумской области. Но Силы обороны не дают им закрепляться. И как правило, эти группы просто уничтожаются. Это то, что на сегодня происходит. Какого-то контроля, оккупации, где враг мог бы задерживаться — я бы говорить не стал. Речь идет скорее о серой зоне", — сказал Мусиенко.

По его словам, хоть сейчас много внимания приковано к Сумщине, но наступает противник и на большинстве других участков фронта. В частности, Мусиенко отметил активность врага на Харьковщине, Лиманском и Покровском направлениях. Также противник несколько увеличил свою военную составляющую на оккупированной части Запорожской области. По этим всем направлениям рост активности противника фиксируется. Где будет враг проводить наступательные действия и где будет направление основного удара – покажет время. Но одновременно идти вперед по всему фронту россияне точно не смогут. Не хватит, как сил, так и ресурсов.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кабмин просит чиновников ЕС приехать в Киев 9 мая: какая цель.