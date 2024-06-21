Российский пропагандист Роман Сапоньков считает, что российские ПВОшники сбивают свои вертолеты, потому что у них низкая зарплата.

Российская ПВО регулярно уничтожает свою авиацию. Фото из открытых источников

На ответную версию причин уничтожения россиянами своей авиации обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Не менее неожиданным оказалось предложение российского пропагандиста, как бороться с подобными случаями. Он предложил поднять зарплаты российским ПВОшникам, чтобы они больше не стреляли по своим.

"Ожидание: Россия сплотилась как в 41-м, чтобы в едином порыве бороться с нацистским режимом. Реальность: российские ПВОшники херячат по своим, потому что им мало заплатили", — иронически прокомментировал Денис Казанский.

Как известно, 21 июня рядом с российским городом Анапа в Краснодарском крае российская ПВО сбила свой вертолет Ка-29. Экипаж погиб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.