Почему россияне больше не могут игнорировать происходящее на Курщине: что начало происходить

Более месяца продолжается операция ВСУ в Курской области. Что уже доказал прорыв украинской армии в Курщину? Изменила ли операция в целом ситуацию в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в ситуации, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

После более чем месяца российская армия не способна отвоевать даже один квадратный километр территории

Французский военный эксперт Ксавье Тительман в интервью "Укринформу" заявил, что молниеносная операция ВСУ в Курской области России доказывает, что Украина вполне способна побеждать российскую армию. Единственное условие – у украинцев должно быть достаточно всех необходимых ресурсов. В первую очередь оружия и резервы.

"После месяца российская армия не способна отвоевать даже один квадратный километр территории из того, что украинцы смогли взять, несмотря на то, что она отправила туда десятки тысяч человек. Следовательно, мы имеем ситуацию, когда украинцы значительно преобладают россиян", — заявил эксперт.

Также, по его мнению, Курская операция доказала, что у россиян не было никаких резервных войск: "Россия действительно не имеет стратегического резерва, у нее нет сил, способных предотвратить вторжение на свою территорию".

Кроме того, Тительман выразил уверенность, что Курская операция ужесточила переговорные позиции Украины. В настоящее время, отмечает эксперт, Вашингтон должен принять волевое решение и позволить Украине наносить удары по территории РФ.

Наша авиация и артиллерия там работает очень плотно

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Radio NV" выразил убеждение, что группировка российских войск в районе реки Сейм Курской области не имеет шансов на содержание этой территории.

"Наша авиация и артиллерия там работает очень плотно. Все жители Сум пишут о самолетах, которые постоянно передвигаются в сторону Курщины. Я думаю, что у этой группировки есть два варианта — либо переплывать реку, что технически возможно. Сейм — это небольшая река, не Днепр. Либо сдаваться в плен. И эта ситуация — она полностью закрывает фланг. И это означает, что наша группировка, которая находится в Курской области — она планирует держаться там долго", — сказал Нарожный.

В то же время, эксперт добавил, что российское командование не игнорирует ситуацию в Курской области и уже перебросило туда те войска, которые должны были отправить на Покровское направление.

"Это, конечно, не очень боеспособные подразделения. Однако они стоят, окапываются и сдерживают наступление украинских войск дальше. Нельзя сказать, что там мы продолжаем давление. Однако даже за последние 2-3 дня там есть продвижение. И если бы эти подразделения находились не на Курщине, они были бы либо на Харьковщине, либо на Покровском направлении", – добавил Нарожный.

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