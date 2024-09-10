Почему россияне больше не могут игнорировать происходящее на Курщине: что начало происходить

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Кравцев Сергей
Более месяца продолжается операция ВСУ в Курской области. Что уже доказал прорыв украинской армии в Курщину? Изменила ли операция в целом ситуацию в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в ситуации, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Французский военный эксперт Ксавье Тительман в интервью "Укринформу" заявил, что молниеносная операция ВСУ в Курской области России доказывает, что Украина вполне способна побеждать российскую армию. Единственное условие – у украинцев должно быть достаточно всех необходимых ресурсов. В первую очередь оружия и резервы.
Также, по его мнению, Курская операция доказала, что у россиян не было никаких резервных войск: "Россия действительно не имеет стратегического резерва, у нее нет сил, способных предотвратить вторжение на свою территорию".
Кроме того, Тительман выразил уверенность, что Курская операция ужесточила переговорные позиции Украины. В настоящее время, отмечает эксперт, Вашингтон должен принять волевое решение и позволить Украине наносить удары по территории РФ.
Военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Radio NV" выразил убеждение, что группировка российских войск в районе реки Сейм Курской области не имеет шансов на содержание этой территории.
В то же время, эксперт добавил, что российское командование не игнорирует ситуацию в Курской области и уже перебросило туда те войска, которые должны были отправить на Покровское направление.
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