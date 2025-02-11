Почему россиянам так важен Торецк: действительно ли город уже оккупирован

Россияне заявляют, что захватили Торец Донецкой области. В то же время Украина не подтверждает такую информацию. Почему российским оккупантам так важен этот город? Так захватили ли россияне Торецк? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Торецк. Фото: из открытых источников

Противник планирует в перспективе создать один из самых мощных плацдармов

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что российским оккупантам Торецк в Донецкой области нужен для формирования плацдарма для последующего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Эксперт отметил, что в городе, практически полностью уничтоженном российскими КАБами и артиллерийскими снарядами, Силы обороны Украины ведут маневровую оборону.

"Украинские Силы обороны продолжают вести маневренную оборону, ведут арьергардные бои и стараются максимально нанести поражение противнику… Противник продолжает давить на разных участках на этом направлении, но и говорить о том, что он полностью контролирует всю территорию этого населенного пункта, который мы знаем под названием Торецк, я думаю, что слишком оптимистично для россиян”, — сказал Селезнев.

Эксперт подчеркнул важность устойчивости украинской обороны, связанной с действиями на Торецком направлении.

“Существует определенная взаимосвязь между удержанием наших позиций на Торецком направлении и удержанием нашей позиции на направлении на Часов Яр. И там, и там ожесточенные бои. И попытки противника оттеснить наши силы, средства из этих двух населенных пунктов — неслучайны. Именно на этом участке противник планирует в перспективе создать один из самых мощных плацдармов для наступления уже в направлении на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. И, соответственно, стойкость нашей обороны еще определена и тем, что это крайне важный участок фронта”, — сказал Селезнев.

В Торецке идут тяжелые бои

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире Радио NV, что заявления российских захватчиков о захвате города Торецка в Донецкой области неправдивы, потому что там продолжаются тяжелые городские бои.

В частности, эксперт отметил, что в Торецке продолжаются городские бои.

"Это означает так, что мы контролируем где-то примерно до половины этого города. К сожалению, это для нас не очень хорошая новость, потому что это означает ползучее наступление россиян. То есть, они будут использовать свою стандартную тактику — они будут забрасывать большим количеством пехоты, будут уничтожать все дома, в которых мы держим оборону. И это вопрос времени, когда нам придется принимать какое-то решение по Торецку — или продолжать его отбивать, или нет", — сказал Нарожный.

В то же время, по его словам, "все победные реляции Российской Федерации, что они зашли там где-то зашли и держат его — это мягко говоря неправда".

"Там идут тяжелые городские бои", – подчеркнул Нарожный.

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