Почему россиянам так важен Торецк: действительно ли город уже оккупирован

Россияне заявляют, что захватили Торец Донецкой области. В то же время Украина не подтверждает такую информацию. Почему российским оккупантам так важен этот город? Так захватили ли россияне Торецк? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Торецк. Фото: из открытых источников
Противник планирует в перспективе создать один из самых мощных плацдармов
Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что российским оккупантам Торецк в Донецкой области нужен для формирования плацдарма для последующего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Эксперт отметил, что в городе, практически полностью уничтоженном российскими КАБами и артиллерийскими снарядами, Силы обороны Украины ведут маневровую оборону.
"Украинские Силы обороны продолжают вести маневренную оборону, ведут арьергардные бои и стараются максимально нанести поражение противнику… Противник продолжает давить на разных участках на этом направлении, но и говорить о том, что он полностью контролирует всю территорию этого населенного пункта, который мы знаем под названием Торецк, я думаю, что слишком оптимистично для россиян”, — сказал Селезнев.
Эксперт подчеркнул важность устойчивости украинской обороны, связанной с действиями на Торецком направлении.
“Существует определенная взаимосвязь между удержанием наших позиций на Торецком направлении и удержанием нашей позиции на направлении на Часов Яр. И там, и там ожесточенные бои. И попытки противника оттеснить наши силы, средства из этих двух населенных пунктов — неслучайны. Именно на этом участке противник планирует в перспективе создать один из самых мощных плацдармов для наступления уже в направлении на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. И, соответственно, стойкость нашей обороны еще определена и тем, что это крайне важный участок фронта”, — сказал Селезнев.
В Торецке идут тяжелые бои
Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире Радио NV, что заявления российских захватчиков о захвате города Торецка в Донецкой области неправдивы, потому что там продолжаются тяжелые городские бои.
В частности, эксперт отметил, что в Торецке продолжаются городские бои.
"Это означает так, что мы контролируем где-то примерно до половины этого города. К сожалению, это для нас не очень хорошая новость, потому что это означает ползучее наступление россиян. То есть, они будут использовать свою стандартную тактику — они будут забрасывать большим количеством пехоты, будут уничтожать все дома, в которых мы держим оборону. И это вопрос времени, когда нам придется принимать какое-то решение по Торецку — или продолжать его отбивать, или нет", — сказал Нарожный.
В то же время, по его словам, "все победные реляции Российской Федерации, что они зашли там где-то зашли и держат его — это мягко говоря неправда".
"Там идут тяжелые городские бои", – подчеркнул Нарожный.
Читайте на портале "Комментарии" — захватчики продвигаются к границе Днепропетровской области: с какой целью.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.