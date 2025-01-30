Почему Россия замедлила наступление на линии фронта

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что основной причиной замедления движения оккупантов на линии фронта стало массовое уничтожение украинскими силами стратегических складов РФ, а также потери личного состава и военной техники российской армии.

Война на Украине. Фото: AP, Andriy Andriyenko

Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, почему уменьшилась интенсивность наступления россиян. По его словам, это не решение россиян, а следствие войны, потери среди оккупантов и деятельность украинских сил.

"Снижение скорости продвижения врага точно не связано с их решениями. Это ситуация, которая не зависит от них. К этому привело то, что мы начали массово уничтожать их стратегические склады. Также одна из причин — их постоянные штурмовые действия, где они не жалеют ни техники, ни личного состава", – рассказывает военнослужащий.

По его словам, еще одним фактором уменьшения продвижения россиян стали удары по НПЗ и нефтебазам. Как объясняет Тимочко, энергетические ресурсы – один из основных источников наполнения бюджета РФ.

"Это влияет на прямое и косвенное финансирование российской армии. Соответственно это влияет на логистические способности врага, обеспечение, которое в свою очередь напрямую оказывает влияние и на их продвижение по линии фронта", — заключает Тимочко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фронте изменились темпы продвижения российской армии в Украине. Российские войска в январе захватили самую маленькую площадь территории Украины за последние шесть месяцев.

Также "Комментарии" писали о том, куда исчезли войска КНДР из Курской области. Как Путин подставил Ким Чен Ына.



