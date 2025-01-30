Почему Россия замедлила наступление на линии фронта

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Slava Kot
Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что основной причиной замедления движения оккупантов на линии фронта стало массовое уничтожение украинскими силами стратегических складов РФ, а также потери личного состава и военной техники российской армии.
Война на Украине. Фото: AP, Andriy Andriyenko
Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, почему уменьшилась интенсивность наступления россиян. По его словам, это не решение россиян, а следствие войны, потери среди оккупантов и деятельность украинских сил.
По его словам, еще одним фактором уменьшения продвижения россиян стали удары по НПЗ и нефтебазам. Как объясняет Тимочко, энергетические ресурсы – один из основных источников наполнения бюджета РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фронте изменились темпы продвижения российской армии в Украине. Российские войска в январе захватили самую маленькую площадь территории Украины за последние шесть месяцев.
Также "Комментарии" писали о том, куда исчезли войска КНДР из Курской области. Как Путин подставил Ким Чен Ына.
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