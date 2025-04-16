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Марьян Ощановский
Российская армия активизировала наступательные действия в Сумской области, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах, считает заместитель Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.
РФ наступает в Сумской области. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что оккупация даже незначительной территории Сумщины станет преимуществом в руках россиян на переговорах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные 503-го мотострелкового полка, который воюет на Запорожском направлении, уже третий месяц не получают денежного довольствия, сообщило партизанское движение "Атеш", по данным агентов "Атеш", родственники военнослужащих 503-го мотострелкового министра. безрезультатно.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай годами составлял экономический вызов для Европы, но на фоне введения огромных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа ситуация может стать катастрофической, пишет The New York Times. "Проблема избыточных мощностей возникла давно, но она наконец-то дошла до европейских столиц. постоять за себя и защитить себя", – заявила научная сотрудница Совета по международным отношениям Лиана Фикс.
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