Российская армия активизировала наступательные действия в Сумской области, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах, считает заместитель Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

РФ наступает в Сумской области. Фото из открытых источников

"Почему россияне решили усиливать давление на Сумщине? Ведь на других направлениях, в частности на Донетчине, им не удается достичь поставленных целей. Цель полностью выйти на границы Донецкой и Луганской областей была поставлена уже десять раз. Также они понимают, что в масштабное контрнаступление на востоке мы не пойдем, поэтому понемногу переносят внимание на другие направления", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что оккупация даже незначительной территории Сумщины станет преимуществом в руках россиян на переговорах.

"Эта ситуация, очевидно, влияет на настроения украинцев и на переговорные позиции. Сегодня все пытаются добиться более выгодных позиций в переговорах. Мать контроль даже над маленькой частью Сумской области уже будет большим преимуществом на стороне врага", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные 503-го мотострелкового полка, который воюет на Запорожском направлении, уже третий месяц не получают денежного довольствия, сообщило партизанское движение "Атеш", по данным агентов "Атеш", родственники военнослужащих 503-го мотострелкового министра. безрезультатно.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай годами составлял экономический вызов для Европы, но на фоне введения огромных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа ситуация может стать катастрофической, пишет The New York Times. "Проблема избыточных мощностей возникла давно, но она наконец-то дошла до европейских столиц. постоять за себя и защитить себя", – заявила научная сотрудница Совета по международным отношениям Лиана Фикс.