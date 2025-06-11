Почему Россия не обстреливает энергетику Украины: новую тактику Кремля объяснили в Раде

Российские войска ежедневно запускают сотни ударных дронов в воздушное пространство Украины. Воздушные тревоги и взрывы раздаются часами. Россия наносит удары и ракетами — на днях под удар попали промышленные и жилые объекты в разных населенных пунктах Украины.

Дрон. Иллюстративное фото

При этом Россия несколько изменила тактику воздушных атак – не обстреливают энергетические объекты. Почему – рассказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

"Последние три-четыре месяца по энергетике нет ударов, там я думаю есть определенные договоренности. Последние удары были по газовой инфраструктуре в марте. От обстрелов может пострадать локальный объект", — отметил народный депутат.

По мнению нардепа, это какая-то глобальная договоренность — вероятно, одна сторона сказала другой — "вы здесь будете бить, а мы здесь". По словам Кучеренко, есть третья сторона за океаном, есть и четвертая.

"Потому что энергетика, особенно ядерная энергетика, это вообще-то, что выводится за скобки. Так мир построен. Понимаете, война должна идти по правилам, хотя бы по условным, но правилам", — отметил народный депутат.

"Шахеды" враг использует для постоянного раздражения и нервотрепки людей. Конечно их сбивают, они падают и приводят к ужасающим последствиям — страдают многоэтажки, выгорают квартиры.

"Цель этих "шахедов", в первую очередь, психологическая, убежден в этом, давить на украинцев, чтобы была усталость, психологическая от войны. Соответственно, чтобы возникала усталость от власти, ведь усталость накапливается. Чтобы украинцы, как можно больше были готовы к побуждению к миру", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России цинично оправдывали обстрелы Киева.



