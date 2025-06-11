Почему Россия не обстреливает энергетику Украины: новую тактику Кремля объяснили в Раде

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Кречмаровская Наталия
Российские войска ежедневно запускают сотни ударных дронов в воздушное пространство Украины. Воздушные тревоги и взрывы раздаются часами. Россия наносит удары и ракетами — на днях под удар попали промышленные и жилые объекты в разных населенных пунктах Украины.
Дрон. Иллюстративное фото
При этом Россия несколько изменила тактику воздушных атак – не обстреливают энергетические объекты. Почему – рассказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко.
По мнению нардепа, это какая-то глобальная договоренность — вероятно, одна сторона сказала другой — "вы здесь будете бить, а мы здесь". По словам Кучеренко, есть третья сторона за океаном, есть и четвертая.
"Шахеды" враг использует для постоянного раздражения и нервотрепки людей. Конечно их сбивают, они падают и приводят к ужасающим последствиям — страдают многоэтажки, выгорают квартиры.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России цинично оправдывали обстрелы Киева.
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