Почему Россия использовала С-400 для удара по Киеву: мнение эксперта

Россия снова использует ракеты от комплекса ПВО С-400 для ударов по Киеву. Об этом заявил в эфире телеканала "Киев24" военный аналитик Павел Нарожный. Использование ракет, предназначенных для защиты неба, в качестве наступательного оружия вызывает вопросы о тактике и целях российской стороны. По мнению эксперта, такие действия могут преследовать две ключевые цели: запугивание мирного населения и истощение украинской системы противовоздушной обороны.

Эксперт объяснил, почему Россия ударила ракетой от С-400 по Киеву

Павел Нарожный напоминает, что впервые такой случай был зафиксирован еще в 2023 году. Тогда, как отмечает аналитик, ракета была применена неожиданно: сначала в Киеве прозвучал взрыв, а затем была объявлена воздушная тревога.

“Это комплекс ПВО, ПРО большого радиуса действия. Ракеты, которые они применяли — они применяли и раньше. Все, кто помнит — когда-то был случай, что в Киеве сначала был взрыв, а потом воздушная тревога. Именно тогда была впервые применена ракета от С-400 — если не ошибаюсь, это было еще в 2023 году", — рассказал аналитик.

По словам Нарожного, использование С-400 для ударов по Киеву обусловлено ограниченными возможностями этой ракеты при применении по наземным целям.

"Во-первых, дальность не очень большая. Они могут ударить этими ракетами или с территории Беларуси, или же из Брянской области, чтобы достать до Киева. Во-вторых, точность не очень большая. Эта ракета была задумана для сбивания самолетов или ракет.", — пояснил Нарожный.

Ракеты комплекса С-400 разработаны для уничтожения воздушных целей, таких как самолеты и ракеты, и при стрельбе по наземным объектам они летят по баллистической траектории без корректировки курса. Это приводит к значительному снижению точности — погрешность может составлять сотни километров.

"Ударить куда попало для того, чтобы запугать население — без какой-либо серьезной цели. Или, как вариант — для истощения систем ПВО. Потому что у врага таких ракет С-300, С-400 довольно много. Речь идет о тысячах — 5-6 тысяч может быть на вооружении этих ракет. И на каждую такую ракету мы должны потратить одну ракету Patriot, чтобы ее сбить", — добавил Нарожный.