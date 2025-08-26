Почему Россия и Иран действительно враги: что разоблачила разведка

Служба внешней разведки Украины обнародовала оценку, согласно которой "союз" между Россией и Ираном является скорее иллюзией, чем реальностью. Несмотря на публичные заявления о сотрудничестве, отношения двух режимов пронизаны недоверием, взаимными подозрениями и геополитическим соперничеством.

Союз России и Ирана

В ведомстве подчеркивают: Москва и Тегеран постоянно ведут взаимный шпионаж, а их интересы во многих регионах мира не совпадают. Это стало очевидным еще во время 12-дневной войны Израиля с Ираном в июне этого года, когда член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сеид Мохаммад Садр прямо обвинил Россию в передаче Израилю разведданных о расположении иранских систем ПВО. Он заявил, что Москва лишь на словах осудила удары по Ирану, фактически способствовала им.

В то же время, после 2022 года Россия активно инвестировала в иранскую экономику, став крупнейшим иностранным инвестором в стране. Только в 2023 году объем вложений составил 2,7 млрд долларов. Москва пообещала дополнительно вложить еще 8 млрд в нефтегазовую отрасль. Среди ключевых проектов – строительство второго энергоблока атомной электростанции в Бушере, ТЭС "Сирик" в провинции Хормозган, развитие железной дороги "Решт – Астара" и газопровода через Азербайджан.

Однако, по оценкам украинской разведки, все эти планы находятся под угрозой. Историческое недоверие между государствами, усугубленное современными конфликтами интересов, делает "союз" скорее вынужденным партнерством, чем настоящим стратегическим альянсом. В СВР подчеркивают, что Москва постепенно теряет не только доверие Ирану, но и свое влияние как глобального игрока на Ближнем Востоке.

