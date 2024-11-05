Почему РФ запускает по Украине больше дронов и меньше крылатых ракет: в чем главная опасность

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Кравцев Сергей
В последние недели тактика врага сходится на том, чтобы массированно атаковать Украину беспилотниками. Атаки не прекращаются ни на день. Почему РФ запускает по Украине больше дронов и меньше крылатых ракет? Как изменились те "шахеды", которые россияне запускали в начале Великой войны и сейчас? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Беспилотник. Фото: из открытых источников
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24" отметил, чтобы реализовать путинский замысел и продолжать и надел войну на истощение, россияне ищут дешевые решения – в частности, запускают больше БПЛА и меньше крылатых ракет по Украине.
По его словам, за счет в том числе БПЛА типа "Гербера" и крыловидных дронов, внутри которых шар, завернутый в фольгу, для имитации пролета большой цели вроде дрона "Шахед", враг ищет дешевое решение, чтобы существенно нагружать силы противовоздушной обороны Украины .
Эксперт добавил, что враг в последнее время начал менять боевую "начинку" беспилотников – вставляет туда термобарический боеприпас, который наносит больший ущерб в густонаселенных местах или влетает в помещение.
Эксперт считает, что вариантом решения этой проблемы является увеличение систем обнаружения целей, создание отдельного низковысотного радиолокационного поля, которое позволяло бы выискивать цели на подлетах в город и уничтожать за счет автоматических решений – новых современных систем ПВО.
Военный эксперт Сергей Бескрестнов в эфире Radio NV рассказал, что российские воины сейчас работают над программированием каждого отдельного "Shahed-136", так что часовым украинского неба сбивать их значительно сложнее из-за более уникальных возможностей у каждого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявил.
Эксперт отметил, еще полтора года назад "Шахеды" запускали по Украине "клюквенным клином" по 10 единиц, так что их можно было все сбить.
Эксперт подчеркнул, что украинцы все эти "моменты" видят и слышат. Кроме того, это касается и сложных маршрутов, по которым в последнее время летают "Шахеды". БПЛА производят большое количество поворотов, разворотов и каждый раз используются новые направления для движения.
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