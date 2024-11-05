Почему РФ запускает по Украине больше дронов и меньше крылатых ракет: в чем главная опасность

В последние недели тактика врага сходится на том, чтобы массированно атаковать Украину беспилотниками. Атаки не прекращаются ни на день. Почему РФ запускает по Украине больше дронов и меньше крылатых ракет? Как изменились те "шахеды", которые россияне запускали в начале Великой войны и сейчас? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Враг в последнее время начал менять боевую "начинку" беспилотников

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24" отметил, чтобы реализовать путинский замысел и продолжать и надел войну на истощение, россияне ищут дешевые решения – в частности, запускают больше БПЛА и меньше крылатых ракет по Украине.

"Видим уменьшение количества использования крылатых ракет. В 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, враг запустил по тыловым городам Украины более 2 тысяч крылатых ракет, в 2023 году — около 1400 и в 2024 году — около 1300", — отметил эксперт.

По его словам, за счет в том числе БПЛА типа "Гербера" и крыловидных дронов, внутри которых шар, завернутый в фольгу, для имитации пролета большой цели вроде дрона "Шахед", враг ищет дешевое решение, чтобы существенно нагружать силы противовоздушной обороны Украины .

"Часто дроны используют сверхнизкие высоты для того, чтобы быть малозаметными для РЭБ, а также большие высоты, чтобы было труднее работать мобильным группам", – отметил Храпчинский.

Эксперт добавил, что враг в последнее время начал менять боевую "начинку" беспилотников – вставляет туда термобарический боеприпас, который наносит больший ущерб в густонаселенных местах или влетает в помещение.

"Россия работает как террорист и усложняет все сильнее работу силам противовоздушной обороны", – заметил он.

Эксперт считает, что вариантом решения этой проблемы является увеличение систем обнаружения целей, создание отдельного низковысотного радиолокационного поля, которое позволяло бы выискивать цели на подлетах в город и уничтожать за счет автоматических решений – новых современных систем ПВО.

Враг запускает "шахеды" на разных высотах

Военный эксперт Сергей Бескрестнов в эфире Radio NV рассказал, что российские воины сейчас работают над программированием каждого отдельного "Shahed-136", так что часовым украинского неба сбивать их значительно сложнее из-за более уникальных возможностей у каждого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявил.

Эксперт отметил, еще полтора года назад "Шахеды" запускали по Украине "клюквенным клином" по 10 единиц, так что их можно было все сбить.

"Они меняют высоты, направления, курсы. Иногда эти изменения делают круги, могут выбирать цели, если цель прикрыта РЭБом и они это видят, могут идти на другую цель. Это целый комплекс", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что украинцы все эти "моменты" видят и слышат. Кроме того, это касается и сложных маршрутов, по которым в последнее время летают "Шахеды". БПЛА производят большое количество поворотов, разворотов и каждый раз используются новые направления для движения.

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