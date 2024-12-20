Почему РФ удается продвигаться: назвало важное преимущество врага

Российские захватчики продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении Донецкой области, находя слабые места в обороне украинской армии, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ продолжает наступать на Покровск. Фото из открытых источников

"Сегодня на Покровском направлении противник проводил активные штурмовые действия. И снова враг привлекал к атакам большое количество пехоты", — сообщил военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, враг пытается двигаться по посадкам, ища слабые места в украинской обороне.

Он отметил, что россияне пытаются продвигаться между позициями ВСУ, обходя их.

"Враг пытается обходить, а не штурмовать наши позиции. За счет малого количества личного состава у нас и больших разрывов между позициями, противнику удается находить слабые места", — объяснил военный.

Офицер ВСУ добавил, что у россиян уже мало техники, а в ВСУ мало пехоты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гражданам и властям Украины необходимо принять фундаментальное решение — продолжать борьбу или вести мирные переговоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или переговоров и попытки довести их до прекращения огня", — сказал Энтони Блинкен. По словам госсекретаря США, также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия к переговорам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на понятную и заслуженную критику Будапештского меморандума, вполне возможным мог стать формат переговоров с участием подписчиков меморандума об отказе Украины от ядерного вооружения, считает политолог Игорь Чаленко, если же Украина будет настаивать на приобщении к переговорам Италии, Турции или еще кого-то в итоге будет очередной Глобальный саммит мира с участием РФ, который не завершится конкретными договоренностями. Именно поэтому он убежден, что в переговорный процесс должно быть включено небольшое количество государств.