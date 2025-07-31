Почему РФ снова накрывает огнем учебные центры ВСУ: как это исправить

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Кравцев Сергей
Россия нанесла удар двумя ракетами "Искандер" по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине. В этом году это уже третья подобная трагедия. 20 мая 2025 года российская армия нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области. А еще раньше 1 марта 2025 года российские войска нанесли удар кассетной ракетой "Искандер-М" по учебному полигону вблизи Днепра. Почему это снова повторяется и возможно ли избежать ударов РФ по учебным центрам ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удар по полигону ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "24 Канала" рассказал, что в условиях войны полностью исключить возможность российских ударов по учебным центрам Сил обороны Украины нереально.
Он добавил, что на учениях Силы обороны уже долгое время не собираются в большом количестве. В то же время проводить индивидуальные учения для каждого военного невозможно.
Военный эксперт Олег Жданов в интервью сайту "Фокус" отметил, что одной из причин трагедии стало отсутствие четкого алгоритма действий, обеспечивающего надлежащий уровень защиты личного состава на полигонах.
Жданов подчеркивает, что ключевым аспектом недопущения подобных случаев является создание надежной системы безопасности, которая бы функционировала без сбоев и учитывала все возможные риски.
Однако, по мнению эксперта, успех любой системы зависит от человека, который его создает и внедряет. Жданов обращает внимание на то, что за организацию учебных центров ранее отвечал главнокомандующий сухопутными войсками, а именно Александр Сырский, занимающий должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Эксперт отмечает, что проблема часто заключается в том, что человек, создававший систему, может не видеть его недостатков.
Эксперт также обращает внимание на конкретные проблемы, возникающие из-за недостатков системы безопасности.
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