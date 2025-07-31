Почему РФ снова накрывает огнем учебные центры ВСУ: как это исправить

Россия нанесла удар двумя ракетами "Искандер" по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине. В этом году это уже третья подобная трагедия. 20 мая 2025 года российская армия нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области. А еще раньше 1 марта 2025 года российские войска нанесли удар кассетной ракетой "Искандер-М" по учебному полигону вблизи Днепра. Почему это снова повторяется и возможно ли избежать ударов РФ по учебным центрам ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удар по полигону ВСУ. Фото: из открытых источников

На учениях Силы обороны уже долгое время не собираются в большом количестве.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "24 Канала" рассказал, что в условиях войны полностью исключить возможность российских ударов по учебным центрам Сил обороны Украины нереально.

"Прекратили эти построения бессмысленны, когда стоит подразделение, может вся бригада стоять и ждать, когда выйдет командир или начальник штаба. Такое закончилось, хотя многим командирам среднего звена это очень нравилось. Полностью избежать атак по учебным центрам, к сожалению, невозможно", – отметил Гетьман.

Он добавил, что на учениях Силы обороны уже долгое время не собираются в большом количестве. В то же время проводить индивидуальные учения для каждого военного невозможно.

"Не может один инструктировать одного человека. Это должна быть группа людей, которые могут слушать. Для того чтобы научиться воевать в поле, нужно тренироваться в поле. Невозможно где-то в бункере тренироваться на имитаторах", — пояснил Гетьман.

Есть ряд вопросов на которые до сих пор нет ответов

Военный эксперт Олег Жданов в интервью сайту "Фокус" отметил, что одной из причин трагедии стало отсутствие четкого алгоритма действий, обеспечивающего надлежащий уровень защиты личного состава на полигонах.

Жданов подчеркивает, что ключевым аспектом недопущения подобных случаев является создание надежной системы безопасности, которая бы функционировала без сбоев и учитывала все возможные риски.

Однако, по мнению эксперта, успех любой системы зависит от человека, который его создает и внедряет. Жданов обращает внимание на то, что за организацию учебных центров ранее отвечал главнокомандующий сухопутными войсками, а именно Александр Сырский, занимающий должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Эксперт отмечает, что проблема часто заключается в том, что человек, создававший систему, может не видеть его недостатков.

"Когда вы что-то сделали, а вам говорят, что это не так, что нужно переделать, вы не всегда можете понять, что именно пошло не так, вы ведь сами строили эту систему", — высказался Жданов.

Эксперт также обращает внимание на конкретные проблемы, возникающие из-за недостатков системы безопасности.

"Почему разведывательный дрон противника может часами находиться в воздушном пространстве над полигоном, и почему его не сбивают? Где средства радиотехнической разведки, которые должны были бы выявлять такие угрозы? Почему личный состав не был отведен в безопасное место или не укрыт, если угроза была очевидной? Эти вопросы должны быть адресованы руководству учебных центров, ведь именно они отвечают за организацию и дисциплину", — отметил эксперт.

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