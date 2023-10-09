Почему РФ наступает на самом неудобном направлении – без чего Украина не переломит ход войны

В последнее время ситуация на фронте словно застыла, ведь нет ощутимых продвижений ни одной из сторон, хотя бои идут практически постоянно. Украина упорно пытается продавливать оборону россиян на юге. Россия же расшатывает обстановку на Купянском направлении. Без какого оружия ВСУ не смогут переломить ситуацию на южном фронте? Почему россияне пытаются наступать на самом неудобном направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Захватчики выбрали Купянское направление – самое неудобное с точки зрения геологии

Военный эксперт Петр Черник в эфире общенационального телемарафона рассказал, что украинским войскам можно сколько угодно пытаться проводить разного рода военные операции на южном плацдарме, но для того, чтобы начался существенный прорыв вперед нам потребуется большое количество ракет Taurus и MGM-140 ATACMS, а также западная авиация. Пока союзники не обеспечат Украину этими вещами, говорить о серьезном рывке на юге – весьма проблематично.

Черник отметил, поступление немецких ракет позволило бы уничтожить большие цели противника, в частности, склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, большие колонны на марше или точно проверенные пункты управления. На сегодняшней третьей стадии индустриальной войны это очень важно, потому что сейчас самое главное – это "перемалывание" ресурсов врага. Также эти ракеты в большом количестве дали бы возможность уничтожать ресурсы врага на дальних расстояниях.

"По настоящему течение войны изменит большое количество ракет MGM-140 ATACMS. Подчеркиваю, большое количество, а не несколько десятков или несколько сотен, а желательно добрая тысяча. У американцев на складах 4 тыс. этого оружия. Мы понимаем, что они могут это передать, потому что для них не так важно это оружие, потому что речь идет о резервных запасах армии США", — сказал Черник.

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Военный эксперт Роман Свитан в эфире "УНИАН" рассказал, что россияне удивляют, ведь пытаются наступать на самом неудобном с точки зрения геологии Купянском направлении.

По словам экспертам, это направление для атак выбрано неслучайно, ведь там нет проблем с подвозкой боеприпасов. Всего через несколько десятков километров и Россия, подвоз производится без опоздания.

"Там очень много рек…, очень много озер, леса такие некоторые есть, вплоть до топи… Довольно-таки неприглядное для наступательных действий направление. Но… они его выбрали, чтобы давить на наши войска, чтобы мы туда использовали достаточное количество резервов, которые нужны на другом участке фронта…", — считает эксперт.

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