Почему ракета Рута серьезно подпортит нервы оккупантам: куда достанет новое украинское оружие

О новой ракете "Рута" совсем немного информации. Больше предположений, ведь до сих пор неизвестны все свойства нового украинского оружия. Издание "Комментарии" разбиралось в теме, проанализировав мнения экспертов.

Ракета "Рута". Фото: из открытых источников

Сравнить со Storm Shadow, то "Рута" наверняка будет поменьше

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире "Radio NV" согласился с тем, что о новой ракете "Рута" известно совсем немного, но вполне вероятно, что она будет высокоточной и дальность ее полета позволит "покрывать" весь оккупированный Россией Крым.

По его словам, о разработанной украинской ракете "Рута" и дрон "Пекло" на сегодняшний день немного информации, но показали их внешний вид и из этого можно сделать много выводов.

"О ракете "Рута" сообщали, что у нее скорость до 700 км и дальность где-то 300 км. В целом неплохая дальность, которая покрывает практически весь Крым и небольшая дальность по временно оккупированным территориям и может накрывать объекты в соседних областях. Относительно боевой части. ракеты "Рута", но если сравнить со Storm Shadow, то она наверняка будет немного меньше", — сказал Романенко.

По его словам, ракета, скорее всего, будет высокоточной, потому что там носовая часть, вероятнее всего, имеет донаведение и у нас уже разрабатывались достаточно точные навигационные системы, чтобы ракета дошла в район цели и с высокой точностью попала по объекту, а упала в районе его расположения.

Дальность действия "Руты" может быть до тысячи километров

Авиационный эксперт, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире телеканала FREEДОМ рассказал об особенностях новой ракеты.

С учетом того, как выполнена конструкция, эксперт предположил, что, скорее всего, "Рута" может ложиться под авиационное крыло, то есть под самолет. Возможно, не с носителем этого средства поражения, с учетом того, что если мы говорим, что это поражение может запускаться с крыла самолета, то, соответственно, дальность действия может быть до тысячи километров.

Храпчинский обратил внимание на полезную нагрузку ракеты "Рута".

"Я всегда говорю, что 450 кг может быть гораздо лучше, чем, допустим, 150 кг. Но опять же, можно говорить о различных видах полезной нагрузки — кумулятивных зарядах или осколочно-фугасных. Здесь нужно понять, для каких целей мы будем использовать – для ударов по военным объектам или для ударов по производственным мощностям Российской Федерации", — пояснил эксперт.

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