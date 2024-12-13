Почему ракета Рута серьезно подпортит нервы оккупантам: куда достанет новое украинское оружие

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Кравцев Сергей
О новой ракете "Рута" совсем немного информации. Больше предположений, ведь до сих пор неизвестны все свойства нового украинского оружия. Издание "Комментарии" разбиралось в теме, проанализировав мнения экспертов.
Ракета "Рута". Фото: из открытых источников
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире "Radio NV" согласился с тем, что о новой ракете "Рута" известно совсем немного, но вполне вероятно, что она будет высокоточной и дальность ее полета позволит "покрывать" весь оккупированный Россией Крым.
По его словам, о разработанной украинской ракете "Рута" и дрон "Пекло" на сегодняшний день немного информации, но показали их внешний вид и из этого можно сделать много выводов.
По его словам, ракета, скорее всего, будет высокоточной, потому что там носовая часть, вероятнее всего, имеет донаведение и у нас уже разрабатывались достаточно точные навигационные системы, чтобы ракета дошла в район цели и с высокой точностью попала по объекту, а упала в районе его расположения.
Авиационный эксперт, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире телеканала FREEДОМ рассказал об особенностях новой ракеты.
С учетом того, как выполнена конструкция, эксперт предположил, что, скорее всего, "Рута" может ложиться под авиационное крыло, то есть под самолет. Возможно, не с носителем этого средства поражения, с учетом того, что если мы говорим, что это поражение может запускаться с крыла самолета, то, соответственно, дальность действия может быть до тысячи километров.
Храпчинский обратил внимание на полезную нагрузку ракеты "Рута".
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