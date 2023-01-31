Почему Путину уже не нужна заморозка войны в Украине – будет ли передышка



















Несмотря на то, что ожесточенные бои продолжаются и Кремль планирует новое массированное наступление на Украину, продолжает обсуждаться тема возможной заморозки войны. Есть ли перспективы перемирия? Почему передышка так нужна Москве? В этих вопросах разбирались вместе с экспертами.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Передышки в войне не будет

На замораживание военного конфликта уже не согласится даже Россия, потому как прошло то время, когда Кремлю оно было очень нужно, заявил в эфире на своем ютуб-канале военный эксперт Олег Жданов.

Он отмечает, в России хорошо понимают, что Запад все активнее поддерживает Украину и поэтому передышка в войне сыграла бы на руку не только российской армии, но и ВСУ.

"Мы ж тоже не будем сидеть. Если сейчас все остановится гипотетически, то мы перевооружим армию, мы ее развернем и подготовим. Получится снова – маршевые роты с винтовками и автоматами против высокотехнологического западного вооружения, которое уже будет (Ред. – идти) не по капле в час", — объяснил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что из-за низких темпов поставок и малых объемов поставок вооружения украинская армия ведет оборону на пределе своих возможностей.

По словам Олега Жданова, россияне понимают, что в случае замораживания конфликта мы будем полностью оснащены и будем иметь резерв.

"Никто не будет давать никому передышки. И, кстати, Россия это прекрасно понимает. Но они понимают, что передышка будет для обоих сторон", – резюмировал эксперт.

Заморозка войны – идеальная ситуация для Путина

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что в Кремле все еще пытаются заморозить войну против Украины, потому что там хотят подготовиться к новому наступлению. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

Эксперт отметил, сейчас Москва активно ведет информационную кампанию, постоянно намекая на то, что нужно возобновлять переговоры. Также появился целый ряд проплаченных материалов в рейтинговых западных СМИ, где делается акцент на том, что должны состояться переговоры между Украиной и Россией. Все это из-за того, что у Путина понимают, что на поле боя достичь поставленных целей невозможно.

Эксперт подчеркнул, что Путин не отказался от своих планов захватить всю Украину.

"В России рассказывают, что у них все идет по плану. Однако россияне наверняка забыли, какие они ставили цели в начале вторжения и чего добились сейчас. Они уже рассказывают, что им нужно защитить свою страну. Путин ищет выход из этой войны и пытается подтолкнуть Украину к переговорам, чтобы заморозить боевые действия. Такая ситуация будет лучшей для него. Поскольку даст время подготовиться к новой войне против Украины", — добавил он.

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