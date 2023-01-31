Почему Путину уже не нужна заморозка войны в Украине – будет ли передышка

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что ожесточенные бои продолжаются и Кремль планирует новое массированное наступление на Украину, продолжает обсуждаться тема возможной заморозки войны. Есть ли перспективы перемирия? Почему передышка так нужна Москве? В этих вопросах разбирались вместе с экспертами.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
На замораживание военного конфликта уже не согласится даже Россия, потому как прошло то время, когда Кремлю оно было очень нужно, заявил в эфире на своем ютуб-канале военный эксперт Олег Жданов.
Он отмечает, в России хорошо понимают, что Запад все активнее поддерживает Украину и поэтому передышка в войне сыграла бы на руку не только российской армии, но и ВСУ.
Эксперт подчеркнул, что из-за низких темпов поставок и малых объемов поставок вооружения украинская армия ведет оборону на пределе своих возможностей.
По словам Олега Жданова, россияне понимают, что в случае замораживания конфликта мы будем полностью оснащены и будем иметь резерв.
Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что в Кремле все еще пытаются заморозить войну против Украины, потому что там хотят подготовиться к новому наступлению. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
Эксперт отметил, сейчас Москва активно ведет информационную кампанию, постоянно намекая на то, что нужно возобновлять переговоры. Также появился целый ряд проплаченных материалов в рейтинговых западных СМИ, где делается акцент на том, что должны состояться переговоры между Украиной и Россией. Все это из-за того, что у Путина понимают, что на поле боя достичь поставленных целей невозможно.
Эксперт подчеркнул, что Путин не отказался от своих планов захватить всю Украину.
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Ігор
сегодня, 18:29
Для перерви Росія використала злочинців Пригожина. Вони не давали спокою ЗСУ, поки російськи війська переформувались. Але нашому корумпованому вождю і его православній пропаганді видніше. Тому все буде Маріуполь.