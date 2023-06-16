Почему Путин заговорил о Третьей мировой войне – какова вероятность ее начала

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Кравцев Сергей
Президент России Владимир Путин снова решил повысить ставки, заявив, что в случае Третьей мировой войны не будет победителей. На кого рассчитано это заявление? И, почему Путин в очередной раз публично угрожает цивилизованному миру? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью "ТСН" выразил мнение, что такое заявление диктатора рассчитано исключительно на внутреннего потребителя – российских граждан.
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Эксперт напомнил, что и премьер-министр Британии, и Белый дом неоднократно заявляли о поддержке Украины, пока Киев не победит.
По его словам, Кремль может не рассчитывать на то, что Запад устанет от поддержки Украины в войне. Это в очередной раз становится понятно, когда западные лидеры присылают Украине не только военную помощь, но и финансовую.
Он отметил, что заявлениями об отсутствии победителей в Третьей мировой войне Путин использует свой любимый прием – искусственное повышение ставок, шантаж, устрашение, не имеющие ничего общего с реальностью.
Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего ютуб-канала заявил, что он лично не исключает, что в Украине может начаться Третья мировая война.
Олег Жданов считает, что Москва всеми возможными способами провоцирует Запад, Кремль очень хочет, чтобы НАТО вступило в войну. Таким образом, Путин поставит мировых лидеров перед фактом, что нужно рано или поздно садиться за стол переговоров и договариваться.
Он предположил, что Третья мировая война может начаться при ядерном ударе РФ.
Читайте на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Путина – чего уже начал бояться диктатор.
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