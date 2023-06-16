Почему Путин заговорил о Третьей мировой войне – какова вероятность ее начала

Президент России Владимир Путин снова решил повысить ставки, заявив, что в случае Третьей мировой войны не будет победителей. На кого рассчитано это заявление? И, почему Путин в очередной раз публично угрожает цивилизованному миру? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российский президент находится в параллельной реальности и не контролирует ход вымышленной им "спецоперации"

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью "ТСН" выразил мнение, что такое заявление диктатора рассчитано исключительно на внутреннего потребителя – российских граждан.

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Эксперт напомнил, что и премьер-министр Британии, и Белый дом неоднократно заявляли о поддержке Украины, пока Киев не победит.

“Ни о какой Третьей мировой войне речь не идет. Речь идет о непосредственном военном вторжении РФ на территорию Украины”, — подчеркнул Снегирев.

По его словам, Кремль может не рассчитывать на то, что Запад устанет от поддержки Украины в войне. Это в очередной раз становится понятно, когда западные лидеры присылают Украине не только военную помощь, но и финансовую.

"Ярким подтверждением является предоставление очередного транша военно-технической помощи со стороны США на сумму 350 млн. и, соответственно, со стороны Великобритании на сумму примерно 110 млн. долларов. Речь идет о тех компонентах военно-технического сотрудничества, которые необходимы ВСУ. А это снаряды, системы ПВО и бронетехника. То есть потребности ВСУ учитываются в режиме онлайн", — отметил Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что заявлениями об отсутствии победителей в Третьей мировой войне Путин использует свой любимый прием – искусственное повышение ставок, шантаж, устрашение, не имеющие ничего общего с реальностью.

Запад пытается дистанцироваться от провокаций Путина

Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего ютуб-канала заявил, что он лично не исключает, что в Украине может начаться Третья мировая война.

"Исключить такую вероятность нельзя. Потому что НАТО стоит за нашей спиной и фактически ходит вдоль границы Третьей мировой войны", – заявил эксперт.

Олег Жданов считает, что Москва всеми возможными способами провоцирует Запад, Кремль очень хочет, чтобы НАТО вступило в войну. Таким образом, Путин поставит мировых лидеров перед фактом, что нужно рано или поздно садиться за стол переговоров и договариваться.

"Наверное, кроме Путина никто не хочет участвовать в Третьей мировой войне. Даже скорее всего и Путин сам не хочет в ней участвовать, понимая последствия для себя как политика и для России как для государства, что это будет блицкриг не в пользу Российской Федерации. Но, тем не менее, политически создать видимость, что это мировая война, он очень хочет. Чтобы переговорный процесс по урегулированию этой войны вести на мировом уровне, а не с Киевом", – отметил Жданов.

Он предположил, что Третья мировая война может начаться при ядерном ударе РФ.

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