Почему Путин все чаще бреет по жилым домам: озвучена ужасающая перспектива

Россия продолжает совмещать удары по военной и критической инфраструктуре Украины с атаками на гражданские объекты. В то же время растет риск попаданий в жилые дома из-за ухудшения точности российских ракет. Об этом в интервью Главреду заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По словам эксперта, удары по жилой застройке не только являются следствием боевых действий, но и частью тактики Кремля, направленной на психологическое давление на украинское общество. Он отметил, что российское командование сознательно использует террор гражданского населения как один из элементов войны.

"Риски будут только расти. Россия, кроме задач по поражению военно-промышленных объектов, складов, логистических узлов, железнодорожной инфраструктуры или других целей, ставит перед собой и другую задачу — террор против гражданского населения, который является неотъемлемой частью российских ударов. – подчеркнул Коваленко.

Кроме умышленных атак на гражданскую инфраструктуру существует еще одна причина увеличения количества разрушений в жилых кварталах. По словам обозревателя, в последнее время заметно ухудшились технические характеристики российских ракет, что отрицательно сказывается на точности их наведения.

Коваленко объяснил, что даже если оккупанты задают координаты военных объектов или элементов критической инфраструктуры, ракеты все чаще отклоняются от заданной траектории.

"Уже давно фиксируется существенное ухудшение характеристик российских ракет, в первую очередь, их точности. Даже если россияне указывают координаты военного объекта или объекта критической инфраструктуры, вероятность того, что ракета отклонится от цели на 50-100 метров, очень высока", — отметил он.

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