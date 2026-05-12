Вероятное появление риторики Владимира Путина по поводу возможных переговоров с Европейским Союзом может быть связано с внешним давлением, прежде всего со стороны Китая. Пекин уже долгое время настаивает на том, что любой формат переговорного процесса по завершению войны должен включать не только США, но и представителей ЕС и Китая. Такую оценку озвучил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По мнению эксперта, Россия фактически поставила на паузу участие в трехсторонних консультациях с участием США, причем сделала это в момент, имеющий политическое значение. Это произошло накануне встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, что, по мнению Леонов, могло ослабить переговорные позиции американской стороны в диалоге с Китаем.

Параллельно тема потенциального привлечения Европы к переговорам снова оказалась в информационной повестке дня. Хотя раньше Кремль последовательно избегал или открыто не поддерживал идею участия европейских государств в каком-либо переговорном формате.

Леонов напомнил, что участие европейских стран в женевских переговорах позволило Украине укрепить свои дипломатические позиции и получить дополнительную поддержку в международных дискуссиях. Это, по его словам, стало важным фактором усиления украинской переговорной способности.

Аналитик предполагает, что изменение риторики Москвы может являться реакцией на упорную позицию Китая, последовательно продвигающего идею многостороннего формата. Причем иногда Пекин, по оценке эксперта, акцентирует внимание на необходимости участия ЕС даже более жестко, чем сами европейские столицы.

В то же время в Европе все чаще звучат призывы к прямому диалогу с Россией по поводу путей завершения войны, поскольку растет скепсис относительно того, что США при любых условиях будут в полной мере учитывать европейские интересы.

Отдельно Леонов подчеркнул, что в ЕС формируется четкая позиция по поводу недопустимости навязывания переговорных "посредников" или политических фигур, фактически продвигающих интересы Кремля.

