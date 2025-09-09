Почему Путин ужасно боится своих солдат

По данным агентства Reuters, в войне против Украины могли участвовать около 1,5 млн. россиян. После ее завершения эти люди начнут возвращаться домой, часто имея серьезные психологические проблемы. Именно это вызывает значительные опасения у кремлевской верхушки, включая самого путина.

Опасения Путина

Москва рассматривает массовый возврат военных как риск для внутренней стабильности. Кремль пытается избежать сценария, подобного событиям после окончания войны СССР в Афганистане, когда возвращение ветеранов способствовало росту организованной преступности и общественных потрясений. Дополнительным фактором угрозы является то, что часть нынешних российских военных это бывшие заключенные.

Отдельная обеспокоенность вызывает влияние будущего возвращения на политическую систему. В кремле помнят мятеж Пригожина и опасаются, что появление большого количества ветеранов может создать новые вызовы. Чтобы предотвратить негативные последствия, власти пытаются интегрировать оккупантов в политическую жизнь: их планируют привлекать к региональным выборам и даже выдвигать на выборы в госдуму.

