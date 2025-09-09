logo

Почему Путин ужасно боится своих солдат

Путин опасается возвращения военных после завершения войны

9 сентября 2025, 14:52
По данным агентства Reuters, в войне против Украины могли участвовать около 1,5 млн. россиян. После ее завершения эти люди начнут возвращаться домой, часто имея серьезные психологические проблемы. Именно это вызывает значительные опасения у кремлевской верхушки, включая самого путина.

Опасения Путина

Москва рассматривает массовый возврат военных как риск для внутренней стабильности. Кремль пытается избежать сценария, подобного событиям после окончания войны СССР в Афганистане, когда возвращение ветеранов способствовало росту организованной преступности и общественных потрясений. Дополнительным фактором угрозы является то, что часть нынешних российских военных это бывшие заключенные.

Отдельная обеспокоенность вызывает влияние будущего возвращения на политическую систему. В кремле помнят мятеж Пригожина и опасаются, что появление большого количества ветеранов может создать новые вызовы. Чтобы предотвратить негативные последствия, власти пытаются интегрировать оккупантов в политическую жизнь: их планируют привлекать к региональным выборам и даже выдвигать на выборы в госдуму.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не ведет подсчетов по количеству мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые воспользовались правом на выезд за границу. Об этом ведомство проинформировало в ответе на запрос народного депутата Ярослава Железняка.
Пограничники напомнили, что после принятия правительственного постановления, разрешившего выезд мужчинам этой возрастной категории, ажиотажа на пунктах пропуска не зафиксировали. Вместе с тем в нескольких случаях пограничники отказали в выезде. Это касалось граждан, работающих на государственной службе и не подпадающих под предусмотренные законодательством исключения.



Источник: https://www.reuters.com/world/europe/heroes-villains-russia-braces-eventual-return-its-enormous-army-2025-09-09/
