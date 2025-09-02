Для российского диктатора Владимира Путина за три года три года кардинально изменилась в лучшую сторону, несмотря на тол, что он не прекратил своей войны против Украины. Когда три года назад хозяин Кремля участвовал в ежегодном саммите главной политической и оборонной организации Евразии, он выглядел загнанным в угол. Его многие лидеры сторонились. Лидер Китая Си подчеркивал, что его страна призывает к миру. Премьер-министр Индии Моди подчеркнуто заявлял: "Сегодняшняя эпоха – это не эпоха войн". Теперь же ситуация в корне изменилась. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, если раньше на фронте российская армия отступала, то теперь наступает. И с Путиным все больше мировых лидеров хотят иметь дружественные отношения.

СМИ отмечает, особенно это демонстрирует происходящее в Китае, где встретились лидеры стран – членов Шанхайской организации сотрудничества, евразийского объединения в сфере безопасности, а также главы государств из других стран.

Путин использовал эту площадку, чтобы публично обвинить Запад в войне в Украине. Он с явным удовольствием держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и заливался смехом, когда они вместе с лидером Китая Си Цзиньпином собрались в импровизированный "кучкующийся кружок". Кроме того, нельзя не отметить, что лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама тепло жали руку Путину на закрытых встречах, которые продолжались до полуночи.

"Сложилось ощущение, что войну в каком-то смысле приняли. Будто всё вернулось в норму, и войны будто бы даже не существует", — сказала профессор глобальных коммуникаций в Университете штата Джорджия, исследующая Китай и Россию, Мария Репникова.

Министр заявил, что "все варианты остаются на столе" поскольку российский правитель Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.



