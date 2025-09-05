Путин готов ко встрече с украинским президентом только в Москве не просто так. Такое мнение высказала бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Почему Путин пригласил Зеленского именно в Москву

"Имея дело с переговорной стратегией путина с 2014 года, нам украинцам трудно серьезно воспринимать и комментировать его заявления. Мы знаем, что к мирным переговорам и миру он не стремится. Все переговорные маневры – это дополнительный инструмент войны. Переговоры – это тоже его война. Но из уважения к западным партнерам приходится этот бред обсуждать и подводить их наконец к пониманию истинных намерений путина. Не желает он останавливать войну. Ему нужна вся Украина", – подчеркивает Маляр.

Она отмечает, что приглашение в Москву на переговоры президента Украины Владимира Зеленского – это в переводе с фсбешного – "даже и не мечтайте, никакого мира".

"Возможно, в его понимании это демонстрация силы – потому что он вроде как проталкивает свои условия переговоров. Впрочем, такое заявление – это поведение загнанного зверя, знающего об ордере международного уголовного суда на свой арест и просто боится ехать в страны, которые потенциально могут выполнить это предписание", – подчеркнула Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший советник Офиса Президента Украины и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что он ждет президента Украины в Москве для двусторонних переговоров и назвал это приглашение "историческим".

"Приглашение Путиным Зеленского в Москву под "…100 % гарантии безопасности" это вызов. Не приехать – поколебать имидж "не сбежавшего", стать "не поехавшим". Поехать – получить уникальный шанс", – заявляет Арестович.