Почему Путин не хочет заканчивать войну: названа главная причина
НОВОСТИ

Почему Путин не хочет заканчивать войну: названа главная причина

Politico объяснило, почему Путин не прекратит войну против Украины и НАТО. Кремль связал выживание режима с противостоянием с Западом.

14 сентября 2025, 09:40 comments1074
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин продолжает эскалацию войны против Украины и провоцирует страны НАТО, демонстрируя, что конфликт вышел далеко за пределы украинских границ. Как пишет Politico, причина состоит в том, что Кремль связал политическое выживание Путина с постоянным противостоянием с США и их союзниками.

Почему Путин не хочет заканчивать войну: названа главная причина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку беспилотниками по Украине, по меньшей мере, 19 из которых вошли в воздушное пространство Польши. Это произошло на фоне разрушительных ударов по Украине, где погибли десятки гражданских и впервые было поражено правительственное здание в центре Киева.

"Путин – президент войны. Он не заинтересован в ее прекращении", – объясняет Николай Петров из Центра новых евразийских стратегий.

По его словам, возвращение к роли "мирного" президента для него означало бы политическое ослабление. Несмотря на огромные человеческие и экономические потери, составляющие около миллиона потерь среди военных и риск рецессии в экономике, завершение войны представляет для Путина большую угрозу, чем ее продолжение.

Российская оппозиция фактически уничтожена, но сохраняется небольшая, но активная группа радикальных националистов. Именно они сейчас являются самой большой угрозой для правления Кремля. Путин пообещал им "великую победу" не только над Украиной, но и "коллективным Западом".

"Среди части военно-политического истеблишмента есть желание уничтожить НАТО, чтобы показать, что альянс ничего не стоит", – отмечает аналитик Александр Баунов.

После встречи Путина с Дональдом Трампом на Аляске Москва лишь усилила гибридные атаки против Европы. Дроны неоднократно нарушали польское воздушное пространство, в августе один из них упал в 100 км от Варшавы.

По данным WELT, во время недавнего залета в Польшу, пять беспилотников летели прямым курсом в базу НАТО, пока их не перехватили истребители F-35. В Кремле эти действия объяснили "ошибкой" или "электронным глушением", но эксперты считают это типичной стратегией Путина создавать двусмысленные ситуации, которые можно трактовать как случайность, и как преднамеренную провокацию.

Аналитики считают, что атаки дронов и маневры вблизи границ ЕС преследуют одну цель, а именно проверить способность НАТО к коллективной обороне. Путин стремится выставить альянс "беззубым тигром", что, по его мнению, может подорвать доверие к западным гарантиям безопасности.

"Что бы Путин ни достиг в Украине, противостояние с Западом не закончится. Оно будет продолжаться в разных формах, включая военную", — заключает Петров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе озвучили абсурдную идею, как закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США заявили о возможности завершить войну в Украине уже завтра.



Источник: https://www.politico.eu/article/why-putin-wont-end-his-war-against-the-west/
