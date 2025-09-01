Почему Путин боится иностранных миротворцев в Украине: какая главная цель Кремля

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин объяснил, почему Кремль категорически против размещения международных миротворческих контингентов на территории Украины. По его словам, это ключевой фактор для планов Москвы возобновить боевые действия в любой момент.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Фейгин в интервью программе "Студия Запад" заявил, что Владимир Путин стремится к тому, чтобы все мирные договоренности проходили через Совет Безопасности ООН. По его словам, таким образом, Кремль хочет избежать реальных гарантий безопасности для Украины.

"Москва хочет, чтобы все мирные соглашения при участии Украины и России проходили через Совбез ООН, они видят в этом выгоду. Потому что они просто посчитали, что это три на два — США, Россия, Китай, а с другой стороны только европейские страны — Великобритания и Франция. Безусловно, им выгодно перевести все под шапку ООН, потому что ООН, абсолютно декоративная организация", — считает Фейгин.

Он назвал эту стратегию "прикрытием для отложенной агрессии", ведь в случае отсутствия миротворцев на территории Украины Россия сможет быстро возобновить боевые действия. Однако присутствие иностранцев будет отпугивать Путина.

"Когда на территории Украины будут находиться иностранные войска, возобновить войну так просто уже не получится, придется соперничать с военной силой, что будет означать непосредственную вовлеченность в войну НАТО и всех стран западного блока. А на это Москва решиться не может — не хочет и боится", — пояснил политик.

Фейгин также отметил, что в схеме с Совбезом ООН Кремль рассчитывает на Китай как на союзника, ведь он не принадлежит к западному блоку. Это позволяет Москве избегать прямого давления со стороны США и Европы.

Однако, по словам оппозиционного политика, для Кремля есть и другая угроза. Если война в Украине закончится, это может запустить внутренние процессы в самой России, где могут начаться протесты, политическая нестабильность, особенно на фоне старения Путина и возвращения участников войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, когда закончит войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп перевернул все с ног на голову. Какие теперь шансы на мир в Украине.