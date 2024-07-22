Почему партнеры снова затягивают передачу F-16: количество обещанных самолетов уменьшается

В медиапространстве не перестает обсуждаться тема передачи Украине истребителей F-16, которые до сих пор продолжают ждать украинцы. Почему партнеры затягивают передачу F-16 для Украины? Что происходит вокруг передачи F-16? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Есть причины, которые мешают Украине быстро получить обещанные Западом самолеты

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "Radio NV" заявил, что в настоящее время можно озвучивать достаточно осторожные предположения о том, что к концу лета этого года истребители F-16 могут появиться в небе над Украиной.

"Хочу верить в это. Думаю, что будут. Но вопрос в чем? Я уже начинаю слышать о том, что на первом этапе эти самолеты должны быть над мероприятием и центром Украины, выполнять задачи патрулирования", — отметил эксперт.

По его словам, есть и другие причины, мешающие Украине быстро получить обещанные Западом самолеты.

"США, Запад несколько опасаются того, что в каких-то воздушных боях российская авиация может быть лучше технических параметров. И они очень боятся вот этого имиджевого удара", — пояснил Мусиенко.

В то же время эксперт призвал не бояться этого.

"Мы увидели и с Patriot, и с ATACMS, и с другим оружием, которое Украина применяла, что мы можем быть первыми. Я думаю, что с самолетами так же будет. Но у них все равно есть предостережения и они затягивают этот процесс" , – подчеркнул военный аналитик.

Было такое впечатление, что весь мир разогнался для того, чтобы мы поскорее получили F-16

Аналитик, авиаэксперт Константин Криволап в эфире Radio NV отметил, что было много разных сообщений, что "наши пилоты готовы, что они уже почти вылетели на обучение, и так далее". Кроме того, отметил аналитик, партнеры Украины говорили о том, что, в частности, передадут и самолеты, и оборудование для аэродромов.

"Было такое впечатление, что весь мир разогнался для того, чтобы мы как можно скорее получили F-16. Этого не произошло. Потому что группы, уехавшие в Британию и Францию, где нет F-16, — это были группы наших ребят, которые только окончили военное училище, у них еще не было боевого опыта", — сказал Криволап.

Он добавил, что сформировано было две группы, которые имели боевой опыт: восемь ребят учились в Дании вместе с 50 или 60 техническими специалистами, которые должны были заниматься созданием инфраструктуры и обслуживанием самолетов. Кроме того, отметил Криволап, 12 пилотов с боевым опытом направились в Аризону.

"В марте-апреле 2024 года выяснилось, что датские пилоты будут готовы где-то в конце августа. А те 12 ребята, которые учились в Аризоне, будут готовы в конце сентября. То есть, если даже у нас бы сейчас были самолеты, то летать на этих самолетах было бы некому", — сказал эксперт.

Он напомнил о недавнем заявлении относительно договоренностей с Польшей об ускорении передачи Украине самолетов F-16.

"Это договоренность о том, что самолеты будут на территории Польши до тех пор, пока мы не сможем обеспечить их необходимым количеством пилотов. Самолетов мы можем получить гораздо больше, чем пилотов, которые могут на них летать", — отметил Криволап.

По его мнению, в лучшем случае Украина получит всего не более 18 самолетов.

"Это очень большая нагрузка на пилотов. Надо еще организовать взаимодействие как пилотов, как технического персонала, как аэродромной системы обслуживания, как переправку самолетов с одного аэродрома на другой, как проводить, начинать какую-то атаку на одном аэродроме, садиться на другой аэродром", — подчеркнул эксперт.

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