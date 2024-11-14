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Почему невозможно ТЦК заменить рекрутинговыми центрами: объяснение офицера ВСУ

В нынешних реалиях рекрутинг не заменит мобилизацию

14 ноября 2024, 22:52
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Марьян Ощановский

Рекрутинговые центры не решат вопроса мобилизации, поскольку в масштабах государства рекрутинг облегчает процесс мобилизации, но не заменяет его, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Почему невозможно ТЦК заменить рекрутинговыми центрами: объяснение офицера ВСУ

Рекрутинговые центры не заменят ТЦК. Фото из открытых источников

"Не получится уехать только на положительной мотивации, ведь еще ни одна большая война не велась только добровольцами. Два процесса – рекрутинг и мобилизация – должны быть интегрированы в единую систему. И только тогда можно говорить об эффективности", – считает Максим Жорин.

В то же время, заметил он, можно изменить отношение людей к мобилизации.

"Кроме информационной политики нужно популяризировать подготовку гражданского населения. После подготовки люди получают необходимые навыки и полностью снимается главный вопрос – поиск мотивации сражаться. Прошедший подготовку теряет страхи, связанные с войной и службой, и гораздо лучше понимает все реалии", — отметил офицер ВСУ.

По словам майора ВСУ, милитаризованное общество и массовая подготовка – это вопрос выживания и морально-волевого положения всей страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может обрушить экономику РФ, считает политик и общественный деятель Олег Рыбачук. "Если Трамп захочет, а он захочет, то РФ очень быстро почувствует, что цены на нефть снизятся. Для РФ 50 долларов за баррель нефти – критично. Это может выбросить Россию с нефтяного рынка", — отметил Олег Рыбачук. По словам политика, если Трамп пойдет на соответствующий шаг, тогда экономика России рухнет очень быстро без ядерных угроз или эскалации войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 13 ноября смогли прорваться в город Купянск, сообщает украинский военный паблик Deep State. По информации Deep State, во второй половине дня две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск, вошли в город и высадили десант, рассредоточившийся по домам в районе Сватовской улицы.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5447
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