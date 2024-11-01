Почему неуместно сравнивать армии разных стран: объяснение офицера ВСУ

Любые рейтинги армий разных стран неуместны и неактуальны, уверен заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Украина имеет уникальный опыт войны. Фото из открытых источников

"Эти все рейтинги действительно очень далеки от реальности. Реальности современной войны. И в целом сравнивать Украину с Индией, Ираном, Израилем или некоторыми другими странами неуместно. На сегодняшний день у украинской армии есть то, что невозможно ничем заменить — огромный опыт", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам майора ВСУ, война, которая сейчас идет на территории Украины, не было в мире уже много десятилетий.

"Если принимать современные методы ведения боевых действий, то такой войны не было никогда. Ни один учебник не пишет, как воевать в таких условиях. Именно на поле боя появляются и применяются все новые решения. А кто на каком месте покажет Третья мировая", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории Курской области РФ находится около 8 тысяч солдат из Северной Кореи, заявил заместитель посла США при ООН Роберт Вуд. "Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8 тысяч солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что у России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание ", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пытались прорваться в город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Русская техника по 1-2 единицы пытаются проскакивать в Курахово. Вражеский танк пытался прорваться в город. Россияне пытаются бросаться на Курахово нахрапом, надеясь, что вдруг им удастся продвинуться и закрепиться, если получится", — рассказал военнослужащий.