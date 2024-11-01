Почему неуместно сравнивать армии разных стран: объяснение офицера ВСУ

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Марьян Ощановский
Любые рейтинги армий разных стран неуместны и неактуальны, уверен заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Украина имеет уникальный опыт войны. Фото из открытых источников
По словам майора ВСУ, война, которая сейчас идет на территории Украины, не было в мире уже много десятилетий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории Курской области РФ находится около 8 тысяч солдат из Северной Кореи, заявил заместитель посла США при ООН Роберт Вуд. "Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8 тысяч солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что у России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание ", – заявил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пытались прорваться в город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Русская техника по 1-2 единицы пытаются проскакивать в Курахово. Вражеский танк пытался прорваться в город. Россияне пытаются бросаться на Курахово нахрапом, надеясь, что вдруг им удастся продвинуться и закрепиться, если получится", — рассказал военнослужащий.
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