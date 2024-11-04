Почему не стоит надеяться на переговоры с РФ: главная причина

Переговоры с Россией о прекращении войны не принесут результата, поскольку Кремль, как и в 2022 году, будет настаивать на капитуляции Украины, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ не планирует договариваться с Украиной. Фото из открытых источников

"Советую перечитать пункты "проекта договора" от 2022 года всем, кто надеется, что завершение войны зависит только от переговоров и сильно их ждет. Все, что РФ хотела нам предложить, ведет исключительно к полной капитуляции и уничтожению государства Украина", – подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, сейчас важно осознать, что за более чем два года планы россиян отнюдь не изменились.

"Как в 2022-м, так и в 2024-м, как и сотни лет назад, Россия хочет превращения нашей страны в свою "губернию", без прав и свобод, полностью зависимую от Москвы. Единственное, почему сейчас Россию могут интересовать переговоры – это выполнение все тех же пунктов. Единственное, что мы можем делать в этих условиях – продолжать драться", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинской армии достаточно солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. Затем в ВСУ начнется острая нехватка личного состава, пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон. NYT пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является безвыходной ситуацией, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.

Кроме того, портал "Комментарии " рассказывал, что войска КНДР, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники, считает разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что северокорейские войска, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники. По данным британского Минобороны, около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них развернуты в Курской области.

