Почему не состоялись переговоры между Зеленским и Путиным: какая главная причина

Главным препятствием для проведения прямых переговоров между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным остается деструктивная позиция Москвы. Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелялов в интервью агентству "Укринформ".

Переговоры между Зеленским и Путиным (фото из открытых источников)

"Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал свою готовность к такой встрече. Но сейчас главное препятствие — деструктивная позиция России — ее неискренность и стремление использовать переговоры как инструмент давления, а не для достижения мира", — сказал он в разговоре с журналистами.

Джелялов подчеркнул, что Украина благодарна Турции за ее готовность стать площадкой для украино-российских переговоров. В то же время он акцентировал, что содержательные переговоры возможны только при условии взаимного уважения международного права и суверенитета Украины.

"Сейчас Россия демонстрирует откровенное пренебрежение не только к нам, но и ко всем странам-партнерам, которые прилагают усилия для достижения мира, включая Турцию и Соединенные Штаты", — добавил посол.

По словам Джелялова, у Турции есть определенные рычаги влияния на Россию, однако Анкара не способна самостоятельно склонить Москву к конструктивному подходу.

"Нужна координация с другими влиятельными государствами. Без изменения позиции Москвы говорить о реальных переговорах рано", — подытожил дипломат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского ответили на предложение Путина о переговорах. Несмотря на озвученную российским президентом Владимиром Путиным готовность к возобновлению переговоров после 22 июня, вполне понятно, что ни сто дней, ни сутки не завершат войну. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии для 24 канала.

По его мнению, вместо активного давления на российское руководство наблюдается стратегия уступок и поиска компромиссов. Подоляк считает, что только силовые методы и давление могут заставить Кремль изменить курс — чтобы Путин сам начал просить не ударять по российской территории, не оставлять его один на один с рисками внутренних изменений и не разрушать экономические выгоды его окружения. Именно такие шаги, по его словам, способны влиять на позицию Москвы.