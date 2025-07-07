«Почему не можем 10 000 дронов на Москву запустить»: военкор объяснил

Россия пока преобладает Украину в количестве запущенных дальних дронов за неделю в среднем. Но разрыв уже не так критичен и велик, как это было даже полтора года назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

«Почему не можем 10 000 дронов на Москву запустить»: военныйкор объяснил

По его словам, Украина может догнать показатели России, однако на это будет влиять целый ряд факторов.

"Это – финансовые, человеческие и материально-технические ресурсы, рассредоточение производства, углубление сотрудничества с союзниками по "датской модели". По качеству дроновых ударов сейчас/- паритет. Мы, имея меньше, имеем такую же эффективность, что и враг. А иногда – преобладаем", – отмечает военкор.

По данным Мирошникова, россияне также быстро учатся противодействовать нашим дронам.

"Также очень сильно у них развивается РЭБ. Это и неудивительно, потому что у них сильная материально-техническая база еще из совка. Это все следует учитывать, а не махать шашками в стиле "почему мы 10 000 дронов на москву не можем запустить"", – подчеркивает военкор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, продолжается работа по противодействию ударам с воздуха.

"Все в отношении ПВО – системы ПВО, ракеты к ним, дроновая ПВО – на сегодняшний день главный приоритет, и готовим еще и новые договоренности с партнерами – рассчитываем в ближайшие недели договоренности зафиксировать. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов и перехватчиков дронов и заполняем украинский производитель", — отмечает президент Зеленский.