Почему набор в "Гвардию наступления" решили продолжить: ответ главы МВД

В Украине оказалось больше желающих вступить в ряды штурмовых бригад "Гвардии наступления", чем ожидалось изначально. Поэтому в МВД приняли решение начать формирование резервных подразделений. Как передает портал "Комментарии", таким анонсом в эфире общенационального телемарафона поделился министр внутренних дел Игорь Клименко.

Набор в Гвардию наступления. Фото из открытых источников

"Мы "Гвардию наступления", в первую очередь, готовим для дальнейшей деоккупации наших территорий. На сегодня сформировано 8 бригад, мы готовы в составе Сил обороны к активным наступательным мероприятиям. Параллельно мы готовы к стабилизационным мерам. Мы получили несколько десятков тысяч заявок. Мы видим, как люди идут и идут", – отметил Клименко.

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По его словам, учитывая, что что план по набору людей в "Гвардию наступления" был выполнен, было принято решение запись прекратить, но потом это решение переиграли и все же решили продолжить набор в связи с тем, что люди продолжают проявлять интерес. Теперь идет набор в резервные подразделения. На протяжении двух месяцев добровольцы смогут пройти хорошую подготовку и уже позже привлекаться к операциям по деоккупации украинских территорий.

Игорь Клименко добавил, что речь идет не только о штурмовых действиях, но и о стабилизационных мероприятиях на освобождённых территориях, где тоже нужны люди.

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