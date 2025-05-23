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Почему на самом деле Россия не хочет переговоров о мире в Ватикане: неожиданная причина

Переговоры в Ватикане более выгодны для Украины, чем в Стамбуле по нескольким причинам

сегодня, 11:23
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Ткачик Олеся

Папа Римский Лев XIV предложил провести возможные переговоры между Украиной и Россией на нейтральной территории Ватикана. Как считает политолог Игорь Рейтерович, Ватикан более удобно для Украины, чем Стамбул, где сейчас возобновляется прямой диалог между сторонами. Кроме того, расположение Ватикана в Италии, которая является партнером Украины, также имеет свои преимущества.

Почему на самом деле Россия не хочет переговоров о мире в Ватикане: неожиданная причина

Переговоры Украины и РФ

Кроме того, политолог отметил, что Украина получит еще одно информационное преимущество: удастся отойти от термина "стамбульские переговоры", который россияне намеренно наполнили негативным содержанием. Если же диалог перенесется в Ватикан, это позволит сосредоточиться на содержательном обсуждении, включая возможность организации перемирия.

Впрочем, речь идет именно о месте встречи, а не об участии Ватикана как отдельной стороны в переговорах. По словам Рейтеровича, Ватикан может выступить организатором процесса, предоставив площадку и логистическую поддержку.

Как говорит политолог, Папа Лев XIV, скорее всего, не будет участвовать как активный игрок, но его роль состоит в том, чтобы оставаться над процессом и морально призывать стороны соблюдать договоренности.

В то же время Рейтерович не исключает, что Россия может использовать предложение как повод для затягивания процесса. Предыдущий понтифик, Папа Франциск, имел более теплые отношения с Москвой и даже наладил личные контакты с главой РПЦ Кириллом (Гундяевым), что было на руку Кремлю.

С новым Папой, который, по мнению политолога, не будет такой приверженности, Россия может занять более осторожную позицию или даже отказаться от идеи переговоров в Ватикане в пользу возвращения в Стамбул.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , ничто не указывает на то, что РФ хочет мира. В частности, Путин приказал создать буферные зоны на границе с Украиной.




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Источник: https://24tv.ua/peregovori-rosiyi-ukrayini-vatikani-yaku-rol-vidigravatime-vatikan_n2828894
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