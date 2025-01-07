«Почему на фронте не миллион людей»: военные жестко ответили нардепу на популизм

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале задался вопросом, почему в Силах Обороны насчитывается миллион человек, а у россиян преимущество на фронте в пять раз больше.

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"Я не могу понять одну вещь. У нас в Силах Обороны – 1 млн человек.

Нам постоянно (!) говорят о том, что мы отступаем, потому что россиян в 5 раз больше. Их по статистике – 600-700 тысяч на территории Украины. Банальная математика говорит о том, что должно быть нас больше. Где все люди? ", – задается вопросом нардеп.

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов ответил Гончаренко и отметил, что по статистике 600-700 тысяч россиян на территории Украины — это количество штурмовых, боеспособных подразделений, выполняющих задачи по захвату территории нашей страны с постоянным пополнением этих резервов. Штабы, логистика, работники ВС РФ, госпитали и другие в большинстве находятся за пределами территории Украины.

"Соответственно этому, вам нужно объяснять из чего сформировано 1 млн, сколько из них воюет, сколько в госпиталях каждый месяц, на учениях и какая у нас возможность по восстановлению резерва?

"Банальная математика" заставляет меня считать вас оторванным от реальности политиком и популистом, пользующимся болезненными вопросами для собственной выгоды и рейтингов", – пишет военный.

Ответ Гончаренко не заставил себя ждать и он написал очередной пост:

"А вообще-то 600 тысяч россиян – это штурмовики, все остальные – это штабы и так далее. Но почему мы ОФИЦИАЛЬНО говорим о 600 тысячах на нашей земле? Все штабы оккупантов находятся где? В Москве?

Вы смеетесь?

А теперь я приведу вам пример по фактам:

Один из командиров подразделения ВМС был задержан за то, что он требовал взятки от подчиненных. Платишь – тебя включают в брку – не платишь – нет. В некоторых случаях сумма взятки была равна сумме выплаты боевых – 150к грн.

Удивительно, да?

Значит это одно – человек на бумаге есть, а по факту его нет.

Это полный абсурд. Мы говорим о том, что у нас 1 миллион человек в Силах Обороны, но почему-то на фронте у врага есть численное преимущество. Где все эти люди? Это реальные военные или просто бумажки, на которых кто-то делает деньги?

И все, что я слышу от военного руководства:

"Нам нужно больше людей."

Нужно больше? Чтоб что? Чтобы снова нарисовать армию на бумаге и брать взятки?"

Он также призвал к полной перезагрузке системы и изменениям командного состава.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону Главнокомандующего Александра Сырского, раскритиковала "эйфорию" в сети от новости об успехе ВСУ в Курской области РФ, отметив, что мы продолжаем терять собственные земли и людей.

"Россияне берут под контроль наши полезные ископаемые, захватывают заброшенные фортификации, удобные преимущественно для них, убивают военных и гражданских, продвигаются на десятки километров вперед за день по нашей земле. Скоро уж, очень скоро — "крепость Покровск", который совсем не крепость ", – подчеркнула нардепка.