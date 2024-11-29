Почему миротворческая миссия не остановит войну в Украине: объяснение офицера ВСУ

Если западные партнеры хотят помочь Украине, они должны отправить свои армии для участия в войне против РФ, а не предлагать размещение миротворческих миссий после подписания мирных соглашений.

Миротворцы не остановят войну. Фото из открытых источников

Так на заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который предложил разместить британские войска на границе Украины после подписания мирного соглашения, отреагировал заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Применение войск других стран в Украине – это хорошая идея, с которой мы однозначно недорабатываем. А вот применение миротворцев – полная ахинея", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ напомнил, что у Украины уже есть негативный опыт сотрудничества с международными институтами.

"Обычно международные институты даже факты нарушения боятся фиксировать, чтобы "не провоцировать". Такие институты де-факто ни на что не влияют. Не думаю, что с какой-то миротворческой миссией будет иначе", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государства, входящие в состав НАТО, не поддержали идею о размещении войск Альянса на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Я думаю, что было бы неразумно так сделать. Нет желания получить полную конфронтацию, если бы страны-члены Альянса стали стороной конфликта. Я не думаю, что это мудро. Что нужно сделать, так это убедиться, что украинцы могут продолжать вести эту борьбу, и убедиться, что они окажутся в позиции силы, когда дело дойдет до переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ в район Великой Новоселки прибыли дополнительные силы, благодаря чему фронт на юге Донецкой области удалось немного стабилизировать, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". Военный отметил, что противник почувствовал глубину украинских проблем, а потому вскоре снова начнет наступательные действия.