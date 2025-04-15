Почему Кремль откладывает переговоры с США о войне в Украине: что скрывает Путин

Российский диктатор Владимир Путин затягивает переговоры с администрацией США, ведь не может позволить себе закончить войну в Украине, если не объявит победу. По мнению Путина, Трамп хочет как можно быстрее добиться собственной "легкой победы" — заключить временный мир между Украиной и Россией, однако без сложных решений относительно длительного мира.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитик Ник Пейтон Уолш в статье CNN объяснил, почему Путин затягивает переговоры для окончания войны в Украине. По его словам, российский диктатор ожидает, что летом 2025 года Россия может получить большее преимущество на фронте, что предоставит Путину дополнительные возможности в переговорах.

Кроме того, Ник Пейтон отметил, что Путину пока нет смысла заключать временное мирное соглашение или заканчивать войну.

"Наступает момент истины. Москва вложила все силы в войну, в которой она просто не может позволить себе ничего меньшего, чем победа. Она не видит выгоды в том, чтобы заключить сделку на замороженной линии фронта сейчас", – указывает аналитик.

По его словам, администрация Трампа своими действиями негативно действует в сфере обороны и экономики, в то время как Украина сталкивается с проблемами на фронте, в частности, имеет ограниченные ресурсы из-за отсутствия новых пакетов помощи США. Таким образом, Путин ожидает, что со временем у России будет больше преимуществ.

"Динамика в условиях, когда Белый дом нарушает нормы в области экономики и безопасности, а Украина едва удовлетворяет потребности в рабочей силе и ресурсах, с каждым днем все больше склоняется в ее пользу. Россияне тянут время, считая, что оно на их стороне", — заключает аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о прямых переговорах Украины и России. В МИДе РФ назвали главное условие.

Также "Комментарии" писали, что после разговора с Путиным спецпредставитель Трампа Виткофф сделал заявление о мирном соглашении, которое касается 5 областей Украины.