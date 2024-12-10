Почему Китаю выгодно, чтобы война в Украине длилась как можно дольше

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Slava Kot
Китай заинтересован в продолжении горячей фазы войны в Украине, ведь это изнуряет США и Европу, считает бывший руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана генерал Альнур Мусаев.
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Генерал Альнур Мусаев в комментариях "Эспрессо" высказался о позиции Китая в войне в Украине. По его словам, Си Цзиньпин занимает очень прагматическую позицию по поводу российского вторжения в Украину. Мусаев считает, что Китай выступает только против одного фактора в конфликте.
Мусаев утверждает, что Китай извлекает пользу от горячей фазы войны в Украине, ведь Соединенные Штаты и Европейский Союз тратят свои ресурсы и внимание на конфликт с Путиным.
По его словам, США и ЕС не заинтересованы в том, чтобы Китай получил экономическое преимущество, поэтому будут оказывать давление с помощью различных собственных рычагов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай поддержал Лавров и сделал заявление о переговорах Украины и РФ.
Также "Комментарии" писали об оказавшемся под угрозой Тайване. Десятки китайских кораблей окружили остров.
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