Почему Китаю выгодно, чтобы война в Украине длилась как можно дольше

Китай заинтересован в продолжении горячей фазы войны в Украине, ведь это изнуряет США и Европу, считает бывший руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана генерал Альнур Мусаев.

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Генерал Альнур Мусаев в комментариях "Эспрессо" высказался о позиции Китая в войне в Украине. По его словам, Си Цзиньпин занимает очень прагматическую позицию по поводу российского вторжения в Украину. Мусаев считает, что Китай выступает только против одного фактора в конфликте.

"Китай заинтересован в том, чтобы этот конфликт в Восточной Европе, в Украине, в котором завязаны интересы США и Европы, развивался, но не превышал определенный уровень напряженности. Главный вопрос в том, что Китай как ядерное государство не заинтересован в применении ядерного оружия. Это единственный момент, который его, в принципе, беспокоит", – оценивает генерал.

Мусаев утверждает, что Китай извлекает пользу от горячей фазы войны в Украине, ведь Соединенные Штаты и Европейский Союз тратят свои ресурсы и внимание на конфликт с Путиным.

"Китай не является прямым игроком того, что происходит в Восточной Европе. Но он очень заинтересован в продолжении этой горячей фазы и противостоянии между Европой и Россией для того, чтобы снижать экономический, военный и политический потенциал своих конкурентов, как Западной Европы, так и США" , – объясняет Мусаев.

По его словам, США и ЕС не заинтересованы в том, чтобы Китай получил экономическое преимущество, поэтому будут оказывать давление с помощью различных собственных рычагов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай поддержал Лавров и сделал заявление о переговорах Украины и РФ.

Также "Комментарии" писали об оказавшемся под угрозой Тайване. Десятки китайских кораблей окружили остров.