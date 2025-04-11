Почему Китай и США изо всех сил помогают Путину победить Украину

Присутствие граждан Китая на войне против Украины на стороне России не является неожиданным, учитывая стратегические интересы Пекина, заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес.

США и Китай

По его словам, Китай заинтересован в сохранении России как партнера, а не в ее поражении, поскольку стабильность Кремля важна для реализации китайских планов.

"Я не думаю, что они имеют какую-то особую приверженность России, но они располагают российской нефтью и газом. И они хотят иметь возможность передвигаться по Арктике. Поэтому я думаю, что они предпочитают иметь статус-кво с Россией, а не крушение российского или путинского режима", – подчеркнул Годжес.

Относительно участия граждан КНР в боевых действиях экс-командующий признал, что сейчас трудно оценить точный масштаб — это могут быть как отдельные добровольцы, так и большие группы. Он не исключил, что воевать против Украины могут тысячи китайцев. Они могут участвовать в боевых действиях против Украины по разным причинам.

Впрочем, говорит Годжес, более тревожным фактором является материальная поддержка, которую Китай оказывает России. Именно она позволяет агрессору продолжать войну.

Отдельно военный упомянул об удивительной непоследовательности в политике президента США Дональда Трампа. Да, он жестко действовал против Китая — вводил пошлины, — но не оказывал аналогичного давления на Россию.

"Образовался этот странный треугольник: Китай помогает России, администрация Трампа оказывает большое давление на Китай, но не давит на Россию. По моему мнению, это свидетельствует о том, что администрация Трампа не имеет последовательной стратегии или не заинтересована в том, чтобы помочь Украине победить Россию. Я не могу рассмотреть, какая на самом деле стратегия", — сказал Годжес.

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