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Кравцев Сергей
В результате украинской операции в Курской области разрушились многочисленные мифы Кремля, которые российская пропаганда строила десятилетиями. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Foreign Policy.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Первым мифом журналисты называют десятилетнюю пропаганду Кремля по поводу катастрофической угрозы от Украины. Издание отмечает, что, несмотря на подобные тезисы, на фоне наступления не было ни одного общественного резонанса: ни стихийного формирования ополчений, ни длинных очередей добровольцев в призывные пункты.
В то же время пишет издание, общество объединилось не против "нацистов" из Киева, а против собственного правительства. Больше всего выступают против жители Курской области и матери призывников, призывающих власть вернуть своих сыновей-срочников из зоны боевых действий.
Третий миф, который разрушила Украина, когда перенесла войну на территорию РФ, есть нарратив Кремля об эскалации войны. Якобы от исхода войны зависит существование России. Однако РФ не обратилась за помощью к собственному оборонному альянсу (ОДКБ), что должно было сделать в случае того, если бы ее существование было под угрозой.
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