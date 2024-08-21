Почему именно сейчас разбились четыре мифа о России, которые Путин строил 20 лет: СМИ узнали детали

В результате украинской операции в Курской области разрушились многочисленные мифы Кремля, которые российская пропаганда строила десятилетиями. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Foreign Policy.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Первым мифом журналисты называют десятилетнюю пропаганду Кремля по поводу катастрофической угрозы от Украины. Издание отмечает, что, несмотря на подобные тезисы, на фоне наступления не было ни одного общественного резонанса: ни стихийного формирования ополчений, ни длинных очередей добровольцев в призывные пункты.

"Сейчас российским военным предлагают абсурдно огромные бонусы за контракт, превышающие среднюю годовую зарплату россиянина. Иначе не было бы желающих вообще. Никакие жаркие речи не сплотили россиян в защиту Родины, Кремль даже не приказал проводить всеобщую мобилизацию, чтобы отразить время. спикер российского правительства Дмитрий Песков даже не позаботился прервать свой отпуск", – отмечают журналисты.

В то же время пишет издание, общество объединилось не против "нацистов" из Киева, а против собственного правительства. Больше всего выступают против жители Курской области и матери призывников, призывающих власть вернуть своих сыновей-срочников из зоны боевых действий.

"Второй миф – это имидж Путина как авторитарного лидера, который построен на силе, порядке и обещании снова сделать Россию великой. Его очевидная неспособность защитить границы страны делает Путина, который связал свое правление с восстановлением утраченной российской империи, выглядит слабостью", – отмечают журналисты.

Третий миф, который разрушила Украина, когда перенесла войну на территорию РФ, есть нарратив Кремля об эскалации войны. Якобы от исхода войны зависит существование России. Однако РФ не обратилась за помощью к собственному оборонному альянсу (ОДКБ), что должно было сделать в случае того, если бы ее существование было под угрозой.

"В 2016 году Путин печально известно, что границы России нигде не заканчиваются. Сегодня оказалось, что они также не начинаются с какой-то конкретной точки. Пока что каждая из угроз Путина, включая ядерную, оказывается пустой — даже фактическая граница России не кажется "красной" линией". Таким образом, еще один миф, разрушивший поход на Курск, – это западная теория эскалации и красных линий, которые заставляют Россию выглядеть гораздо сильнее и решительнее, чем она есть на самом деле", – заключают журналисты.

Читайте на портале "Комментарии" — ВСУ на Курщине: о чем говорит реакция россиян, объявит ли Путин новую волну мобилизации.



