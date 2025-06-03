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Почему идет наступление на Сумщину: военный назвал главный «провал» Курской операции

Курскую операцию не использовали для подготовки обороны Сумщины

3 июня 2025, 08:42 comments1750
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Недилько Ксения

Оккупанты продвигаются вглубь Сумской области. По данным пресс-службы бригады "Стальная граница", территория Сумщины, которую уже смог оккупировать враг, это по фронту около 15 км и около 6-7 км в глубину.

Почему идет наступление на Сумщину: военный назвал главный «провал» Курской операции

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Враг пытается продвинуться в сторону Юнаковки – для него это стратегически важный населенный пункт, ведь с Юнаковки можно будет совершать более прицельные удары по Сумам. Если враг займет Юнаковку, под угрозой будет непосредственно город Сумы.

Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов отмечает, что, имея такой надежный тыл в Сумской области во время Курской операции, Украина так и не смогла построить нормальную линию обороны, чтобы защищать его сейчас.

"То, что я сейчас вижу своими глазами, – тренировочный полигон, не больше. Нынешний государственный "организм" не способен защищать даже то, из чего сам обогащается.

Или президент возьмется за коррупционеров так, как ТЦК — за ухилянтов, или ухилянтам скоро негде будет воевать", – пишет Бунятов.

Нардепка Марьяна Безуглая также поддержала мнение военного:

"Да, Курскую операцию не использовали для подготовки Сумщины к обороне".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне заявляют, что за май им удалось оккупировать 17 населенных пунктов в Сумской, Донецкой и Харьковской областях. Оккупацию украинских территорий они называют "освобождением". Такую информацию сообщил прокремлевскому изданию ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что это на 5 поселений больше, чем в апреле.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Марьино, Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области. Всего из-под оккупации освобождены 17 населенных пунктов, это на 5 больше по сравнению с апрелем", — сказал он, согласно анализу данных Минобороны РФ.



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