logo

BTC/USD

97507.77

ETH/USD

2672.65

LTC/USD

128.08

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему эта Мюнхенская конференция станет знаковой для Украины: объяснение госсекретаря США
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему эта Мюнхенская конференция станет знаковой для Украины: объяснение госсекретаря США

Госсекретарь США Рубио анонсировал, что главной темой Мюнхенской конференции будет именно война в Украине

сегодня, 10:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что главным вопросом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, будет война России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Рубио заявил в интервью радио SiriusXM Patriot.

Почему эта Мюнхенская конференция станет знаковой для Украины: объяснение госсекретаря США

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Марко Рубио заявил, что главной темой на конференции будет российско-украинская война.

"Президент Трамп четко заявил, что война в Украине должна закончиться. Он собирается начать прокладывать широкий путь вперед, и он хочет, чтобы эта война закончилась", – заверил он.

Государственный секретарь США подчеркнул, что окончание войны было бы в интересах всех, поэтому, "очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Пит Хегсет отправился 10 февраля в европейское турне, в ходе которого он посетит Германию, Бельгию и Польшу. В ходе визитов он намерен обсудить российско-украинскую войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".

Издание отмечает, в Германии Хегсет посетит штаб-квартиру Командования США в Европе (USEUCOM) и Африке (AFRICOM). Кроме того, планирует встретится с военнослужащими и провести с ними физическую тренировку.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал скорый визит специального представителя по вопросам Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.state.gov/secretary-of-state-marco-rubio-with-scott-jennings-on-siriusxm-patriot/
Теги:

Новости

Все новости