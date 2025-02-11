Почему эта Мюнхенская конференция станет знаковой для Украины: объяснение госсекретаря США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что главным вопросом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, будет война России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Рубио заявил в интервью радио SiriusXM Patriot.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Марко Рубио заявил, что главной темой на конференции будет российско-украинская война.

"Президент Трамп четко заявил, что война в Украине должна закончиться. Он собирается начать прокладывать широкий путь вперед, и он хочет, чтобы эта война закончилась", – заверил он.

Государственный секретарь США подчеркнул, что окончание войны было бы в интересах всех, поэтому, "очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Пит Хегсет отправился 10 февраля в европейское турне, в ходе которого он посетит Германию, Бельгию и Польшу. В ходе визитов он намерен обсудить российско-украинскую войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".

Издание отмечает, в Германии Хегсет посетит штаб-квартиру Командования США в Европе (USEUCOM) и Африке (AFRICOM). Кроме того, планирует встретится с военнослужащими и провести с ними физическую тренировку.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал скорый визит специального представителя по вопросам Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".



