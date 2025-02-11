Почему эта Мюнхенская конференция станет знаковой для Украины: объяснение госсекретаря США

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Кравцев Сергей
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что главным вопросом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, будет война России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Рубио заявил в интервью радио SiriusXM Patriot.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
Марко Рубио заявил, что главной темой на конференции будет российско-украинская война.
Государственный секретарь США подчеркнул, что окончание войны было бы в интересах всех, поэтому, "очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами".
Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Пит Хегсет отправился 10 февраля в европейское турне, в ходе которого он посетит Германию, Бельгию и Польшу. В ходе визитов он намерен обсудить российско-украинскую войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".
Издание отмечает, в Германии Хегсет посетит штаб-квартиру Командования США в Европе (USEUCOM) и Африке (AFRICOM). Кроме того, планирует встретится с военнослужащими и провести с ними физическую тренировку.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал скорый визит специального представителя по вопросам Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".
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