logo

BTC/USD

62298.95

ETH/USD

2440.03

LTC/USD

65.72

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему 72-я бригада осталась на Донбассе: объяснение командира
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему 72-я бригада осталась на Донбассе: объяснение командира

Александр Охрименко рассказал, как 72-я бригада адаптируется к новым условиям на фронте

сегодня, 12:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Александр Охрименко объяснил, почему его бойцы остались оборонять Донбасс, вместо того чтобы пойти на восстановление после боев в Угледаре. По его словам, пришедшие на замену подразделения имеют меньший боевой опыт, поэтому важно, чтобы часть бригады оставалась на своих позициях. Об этом он рассказал интервью "Главкому".

Почему 72-я бригада осталась на Донбассе: объяснение командира

Охрименко отметил, что полностью вывести всю бригаду и заменить ее другими подразделениями сейчас невозможно, потому что это слишком сложно в условиях активных боевых действий. Именно поэтому часть сил бригады, включая артиллерию и другие важные подразделения, остаются на месте, чтобы продолжать защищать территории. В то же время, часть бойцов уже выведена для восстановления.

Командир также отметил важность постепенного подхода к восстановлению боеспособности бригады. Военное руководство уже получило предложения по поэтапному отдыху и реабилитации бойцов, и эти предложения были учтены. После восстановления подразделения вернутся к линии обороны и усилят ее.

"После отпусков, восстановления, реабилитации, за определенный период времени эти подразделения усилят полосы обороны бригады. Оставшиеся на месте соответственно будут заменены и выведены поэтапно на восстановление боеспособности", — заверил Охрименко.

Охрименко добавил, что рекрутинг в бригаду будет проходить без участия территориальных центров комплектования, что позволяет будущим военным самостоятельно выбирать, к какому подразделению они хотят присоединиться. Это поможет избежать проблем, когда после обучения солдат направляли не в те части, в которые они сначала стремились попасть.

Также он отметил, что недавно Кабинет Министров принял постановление, разрешающее некоторым воинским частям приоритетно набирать личный состав напрямую. Это означает, что новобранцы смогут быстрее попасть в подходящие им подразделения.

По словам Охрименко, новый механизм набора кадров работает следующим образом: кандидат, который хочет служить под руководством знакомого командира, приходит в часть, проходит медицинское освидетельствование и собеседование, а после этого официально засчитывается в воинскую часть. Затем его отправляют в учебный центр, где он проходит базовую подготовку, а затем возвращается в свою часть.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/longreads/jak-72-ha-vikhodila-z-vuhledara-intervju-z-kombrihom-chornikh-zaporozhtsiv--1024640.html
Теги:

Новости

Все новости