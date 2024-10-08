Почему 72-я бригада осталась на Донбассе: объяснение командира

Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Александр Охрименко объяснил, почему его бойцы остались оборонять Донбасс, вместо того чтобы пойти на восстановление после боев в Угледаре. По его словам, пришедшие на замену подразделения имеют меньший боевой опыт, поэтому важно, чтобы часть бригады оставалась на своих позициях. Об этом он рассказал интервью "Главкому".

Охрименко отметил, что полностью вывести всю бригаду и заменить ее другими подразделениями сейчас невозможно, потому что это слишком сложно в условиях активных боевых действий. Именно поэтому часть сил бригады, включая артиллерию и другие важные подразделения, остаются на месте, чтобы продолжать защищать территории. В то же время, часть бойцов уже выведена для восстановления.

Командир также отметил важность постепенного подхода к восстановлению боеспособности бригады. Военное руководство уже получило предложения по поэтапному отдыху и реабилитации бойцов, и эти предложения были учтены. После восстановления подразделения вернутся к линии обороны и усилят ее.

"После отпусков, восстановления, реабилитации, за определенный период времени эти подразделения усилят полосы обороны бригады. Оставшиеся на месте соответственно будут заменены и выведены поэтапно на восстановление боеспособности", — заверил Охрименко.

Охрименко добавил, что рекрутинг в бригаду будет проходить без участия территориальных центров комплектования, что позволяет будущим военным самостоятельно выбирать, к какому подразделению они хотят присоединиться. Это поможет избежать проблем, когда после обучения солдат направляли не в те части, в которые они сначала стремились попасть.

Также он отметил, что недавно Кабинет Министров принял постановление, разрешающее некоторым воинским частям приоритетно набирать личный состав напрямую. Это означает, что новобранцы смогут быстрее попасть в подходящие им подразделения.

По словам Охрименко, новый механизм набора кадров работает следующим образом: кандидат, который хочет служить под руководством знакомого командира, приходит в часть, проходит медицинское освидетельствование и собеседование, а после этого официально засчитывается в воинскую часть. Затем его отправляют в учебный центр, где он проходит базовую подготовку, а затем возвращается в свою часть.