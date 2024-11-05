Пять стран, население которых хочет победы России в войне больше, чем Украины

Поддержка Украины в войне против России остается стабильной в большинстве стран мира. В опросе, проведенном в 30 странах или территориях, 54% респондентов высказались за победу Украины и только 20% поддержали Россию, преимущественно в пяти странах.

Какие страны поддерживают победу Украины. Фото из открытых источников

Издание Economist провело опрос в 29 крупнейших и развитых странах мира, а также в Гонконге, где задал вопрос: "победу Украины или РФ вы хотели бы видеть". Согласно опросу, в 25 странах поддержка Украины в войне была больше. В общей сложности 54% опрошенных заявили, что больше хотят победы Украины, чем России. Противоположного мнения придерживались 20%.

Солидарность с Украиной наиболее заметна среди европейских стран, США, а также в Южной Корее и Японии. Кроме того, неожиданно сильная поддержка Украины зафиксирована в ряде экономически значимых государств, таких как Бразилия, Мексика и Южная Африка, правительства которых занимают нейтральную или даже прокремлевскую позицию.

Граждане стран ответили на вопрос, победу в войне Украины или России они хотели бы видеть

Лишь пять стран показали существенную поддержку России: Египет, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия и Вьетнам. Их позиция имеет свои объяснения: Индия и Вьетнам сохраняют исторические связи с Москвой еще со времен холодной войны и отчасти зависят от российских поставок оружия. Индия также поддерживает нейтралитет, видя экономические выгоды в сотрудничестве с обеими сторонами конфликта.

Саудовская Аравия, вопреки амбициям заключить военный договор с США, показала 37% поддержки России и лишь 19% поддержки Украины. Еще более тревожна ситуация в Египте, где 49% респондентов склоняются на сторону России, даже несмотря на получение ежегодной оборонной помощи от США на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Интересно, что граждане всех пяти стран, которые больше хотят победу России, также предпочитают Трампа на выборах в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Канаде считают, что Путин в отчаянии и назвали важные изменения на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о глобальном опросе по Дональду Трампу и Камале Харрис, который показал, кого больше поддерживают в мире.