Победа в сакральную дату: выйдет ли у Путина принудить Украину к капитуляции

Западные СМИ сообщают, что кремлевский диктатор Владимир Путин стремится провести переговоры до 9 мая, чтобы любой результат войны представить как победу. В то же время, военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан убежден, что это очередной информационный вброс, а война не завершится весной, об этом он сказал в эфире 24 канала.

Владимир Путин

По его словам, 9 мая является очередной датой, к которой российская пропаганда привязывает свои месседжи. Подобные информационные волны наблюдались и накануне 30 декабря, однако закончились безрезультатно.

Эксперт убежден, что война продлится минимум три года, пока Россия не развалится. Иначе она не кончится. Это базовые условия нашей победы, подчеркнул Свитан.

"Фронт – 1500 км, 1,5 миллиона военных задействованы в войне. Остановить можно разве что горячую фазу, но только когда мы выйдем на границы 1991 года. Тогда украинцы, украинская армия, украинская нация могут отдохнуть. А до этого – минимум 3 года воевать. Не надо рассчитывать на разные даты разных блоггеров и разные прогнозы", — подчеркнул эксперт.

Свитан также подчеркнул, что информационные вбросы направлены на дестабилизацию украинского общества, занял сомнения и создание бесполезных ожиданий. Он добавил, что украинцы не должны отдавать ни одного клочка своей земли, ведь это наследие для будущих поколений.

При этом эксперт убежден, что россияне, без сомнения, найдут повод для празднования 9 мая, придумывая "достижения".

"Там хватает артистов, чтобы это делать. У нас следующие несколько месяцев будут тяжелой боевой работы. До 9 мая россияне поймут, что сотни тысяч потерь живой силы в Украине – вот это достижение Путина, которое он им будет демонстрировать до 9 мая", – подытожил Свитан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Турции заявили о том, что войну в Украине нужно немедленно остановить.



