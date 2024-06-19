Победа по очкам или нокдаунам: как должна завершиться война

На Глобальном саммите мира не могли завершить войну в Украине, при нынешних условиях это просто нереально, считает Сергей Плохий, украинский историк, директор Гарвардского украинского научного института.

Сергей Плохий

Эксперт напомнил, что на этом саммите была представлена одна сторона в этой войне и ее союзники, а войны заканчиваются либо победой одной стороны, либо достижением некоего компромисса.

"То, что мы услышали на днях из Москвы, просто обрезает все возможности и выбивает фактически платформу из-под позиции любого, кто говорил, что можно достичь компромисса на основании того, что предложил Путин", — отметил эксперт.

По его мнению, несмотря на все неадекватные заявления Путина, часть мира хотела бы договориться с ним. Однако чем более неадекватные заявления делает кремлевский диктатор, тем больше стран меняют свою позицию по поводу переговоров.

Что касается победы, то, как считает историк, Украина может стремиться к победе по очкам.

"Есть победы, как в боксе – нокаутом или нокдауном. Такова была победа 1945-го года. А есть победы – по очкам. Как победа в холодной войне. Так что думаю, нам нужно пытаться победить нокдауном, но победа по очкам – тоже победа. Это сохранение нашего существования, независимости и гарантии безопасности на будущее. Теоретически война в понимании военных действий может закончиться сегодня. Но это не означает окончание войны. Вспомним, как было в 2015 году. Тогда было не окончание, а перенесение войны. Такие варианты также возможны", – считает историк.

По его словам, мир за последние сто лет представил нам разные модели побед и поражений. Однако ключевое – и для победы, и для поражения – это то, что происходит на поле боя.

"Не должно быть иллюзий, что на поле боя что-то идет не так, как надо, и это вдруг исправит саммит в Швейцарии. Дипломаты оформляют результаты того, что достигли или потеряли военные на фронте", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путин предъявил Украине неадекватные требования.



