Победа неочевидна, а депутаты просто свалят: военные о стратегической ошибке власти

Военный Дмитрий Бабкин считает, что запрет мобилизации для категории 18-25 лет – очередная ошибка власти.

Мобилизация в Украине

"Популизм, последствия которого мы разгребаем уже третий год. Эта ошибка может стать роковой, в случае сохранения динамики развития событий на фронте в том же движении, как сейчас. Чтобы потом, те же молодые люди, не добирались до линии боевого столкновения как в свое время Герои Крут, например, на киевском городском транспорте до конечной, а потом еще немного – пешком", — отметил Бабкин.

При этом он добавил, что является отцом 23-летнего студента, а сам когда-то, очень давно, в возрасте 22 лет уже вернулся из армии в звании старший сержант.

"Итак, знаю о чем говорю – это самый боевой и способный возраст для службы в армии", – отметил Бабкин.

Критикует решение народных депутатов и военный Кирилл Сазонов.

" Ну, поздравляю. У них теперь есть неплохая возможность повоевать уже в составе российской армии, если мы не вывезем. Вместе с известными и не очень известными участниками СЗЧ и уклонистами. С языковыми патрулями и полицейскими с радарами в кустах. Росмобилизация на оккупированных территориях загребет всех", – отметил военный.

По его словам, россияне не будут спрашивать, хочет ли кто-то воевать, адвокаты не помогут, а депутаты свалят за границу, деньги у них есть.

"Когда до вас дойдет, что война не шутки, а победа не гарантирована? Овцы. Прекрасно, блин, просто замечательно", — отметил Сазонов в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада окончательно запретила мобилизацию 18-25 годовых. Законопроект 11379-д принят в целом. Впрочем, юношей, попавших в армию до 25 лет, не демобилизуют, против этого выступили в Генштабе, отметив, что этих военных просто не кем заменить.



