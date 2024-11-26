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По всей Украине воздушная тревога: есть угроза запуска баллистики большой дальности

Мониторы сообщают об активности пусковых установок в Капустином Яру

сегодня, 16:01
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Недилько Ксения

Вся Украина "красная" из-за объявления воздушной тревоги в связи с угрозой баллистики. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе запуска баллистической ракеты средней дальности из Капустиного Яра Астраханской области. Напомним, именно такую экспериментальную баллистическую ракету запустили по Днепру 21 ноября, которую Путин назвал "Орешник", а ГУР сообщило о ракетной установке "Кедр".

По всей Украине воздушная тревога: есть угроза запуска баллистики большой дальности

Иллюстративное фото

В то же время была угроза из оккупированного Крыма, в Кривом Роге раздались взрывы. Вероятно, запустили Искандер.

По данным мониторинговых пабликов, Россия закрыла воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" вплоть до 30 ноября, поэтому, вероятно, это не последняя угроза пусков оттуда.

Информация обновляется.



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