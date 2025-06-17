logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией По возможности уезжайте жить за город: шокирующее заявление Ярмака украинцам
commentss НОВОСТИ Все новости

По возможности уезжайте жить за город: шокирующее заявление Ярмака украинцам

После массированной атаки России по Украине 17 июня, украинский музыкант и военнослужащий Александр Ярмак обратился к своим подписчикам в соцсетях с тревожным предупреждением

сегодня, 16:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В сторис Instagram он написал:

По возможности уезжайте жить за город: шокирующее заявление Ярмака украинцам

Александр Ярмак — РБК Украина

К сожалению, это только начало. Нас ждет ужасная кровавая осень. По возможности уезжайте жить за город.

Это обращение не является громкой фразой артиста — по словам стоит опыт человека, который с первых дней полномасштабного вторжения ушел на фронт и служит командиром роты в отдельном штурмовом батальоне NEMESIS. Там Ярмак прошел самые горячие участки фронта — от обороны Киева до штурмов под Бахмутом.

До войны Ярмак был известен как один из самых мощных голосов украинского рэпа. Его песни не просто собирали миллионы просмотров – они формировали поколение. Уже тогда в своем творчестве Александр поднимал социальные темы, говорил о справедливости, войне, патриотизме. Но в 2022 году музыка отошла на второй план – артист сменил микрофон на оружие.

С того времени Ярмак не только защищает страну, но и активно делится реалиями войны с подписчиками, поднимает моральный дух общества и помогает собирать средства для фронта. Его слово имеют вес – потому что за ним стоит личный опыт, боевые потери, усталость и ежедневная опасность.

Его новое обращение звучит как предупреждение. Оно не о панике, а о подготовке. О том, что враг не останавливается и осенью мы можем увидеть новую волну террора — ракетного, дронового, психологического. Поэтому совет Ярмака – по возможности эвакуироваться из крупных городов – это не призыв к бегству, а прагматическое желание уменьшить количество жертв.

Украина – в эпицентре постоянной опасности. И чем больше будем прислушиваться к голосам из передовой — тем больше шансов у нас выстоять.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что AI-боты, которые должны помогать подросткам, вместо поддержки — подстрекают к самоубийству.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/yarmak_music?igsh=dWFuNmxvZnl6OWZs
Теги:

Новости

Все новости