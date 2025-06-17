По возможности уезжайте жить за город: шокирующее заявление Ярмака украинцам

В сторис Instagram он написал:

Александр Ярмак — РБК Украина

К сожалению, это только начало. Нас ждет ужасная кровавая осень. По возможности уезжайте жить за город.

Это обращение не является громкой фразой артиста — по словам стоит опыт человека, который с первых дней полномасштабного вторжения ушел на фронт и служит командиром роты в отдельном штурмовом батальоне NEMESIS. Там Ярмак прошел самые горячие участки фронта — от обороны Киева до штурмов под Бахмутом.



До войны Ярмак был известен как один из самых мощных голосов украинского рэпа. Его песни не просто собирали миллионы просмотров – они формировали поколение. Уже тогда в своем творчестве Александр поднимал социальные темы, говорил о справедливости, войне, патриотизме. Но в 2022 году музыка отошла на второй план – артист сменил микрофон на оружие.



С того времени Ярмак не только защищает страну, но и активно делится реалиями войны с подписчиками, поднимает моральный дух общества и помогает собирать средства для фронта. Его слово имеют вес – потому что за ним стоит личный опыт, боевые потери, усталость и ежедневная опасность.



Его новое обращение звучит как предупреждение. Оно не о панике, а о подготовке. О том, что враг не останавливается и осенью мы можем увидеть новую волну террора — ракетного, дронового, психологического. Поэтому совет Ярмака – по возможности эвакуироваться из крупных городов – это не призыв к бегству, а прагматическое желание уменьшить количество жертв.



Украина – в эпицентре постоянной опасности. И чем больше будем прислушиваться к голосам из передовой — тем больше шансов у нас выстоять.

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