По Украине массово отключают свет: связано ли это с возможным массированным ударом

Сегодня в 05:51 Воздушные Силы ВСУ сообщили, что зафиксировано в воздухе 8 бортов Ту-95мс, курсом в направлении пусковых рубежей в Каспийское море.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Позже сообщалось о запуске ракет. Если пуск не имитационный, то, по данным мониторингов, первые ракеты должны быть в Украине около 07:20.

Позже стало известно, что в воздухе – 13 бортов Ту-95мс, 4 Миг-31К, 6 Ту-22МЗ.

Сообщается, что обстрел будет происходить волнами.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

В связи с угрозой ударов по энергетике, Укрэнерго вводит аварийные графики отключения света по областям. Сообщается об отключениях в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, а также в Киеве, Харьковской и Днепропетровщине.

Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, в связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера.

По данным мониторингов, все ТУ-95мс возвращаются на аэродромы базирования. Ракет в нашем воздушном пространстве пока нет.

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