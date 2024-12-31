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«По телемарафону объявили об угрозе удара «Орешником»: что известно

Сообщения, что якобы по телемарафону показывали предупреждение об «Орешнике», не соответствуют действительности

сегодня, 10:57
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Недилько Ксения

Вчера по многим телеграм-каналам была информация, что якобы на телемарафон "Единые новости" была совершена хакерская атака.

«По телемарафону объявили об угрозе удара «Орешником»: что известно

Фейковое изображение экрана "телемарафона"

В сообщениях говорится, что злоумышленники подменили телеконтент на сообщение о якобы угрозе удара "Орешником".

В Центре противодействия дезинформации СНБО отмечают, что это – вражеский вброс. Украинские телеканалы функционируют должным образом. Никаких жалоб от провайдеров или зрителей не получено, говорится в заявлении 1+1 Media:

"Похоже, что враг распространил ложную информацию по интернету с целью дестабилизировать и запугать украинцев.

В который раз напоминаем: читайте верифицированные медиа, не распространяйте сомнительную информацию, ведь враг только этого и ждет".

Напомним, портал "Комментарии" писал, как вражеская пропаганда распространяет фейк о подготовке украинскими войсками операции под чужим флагом с массовым убийством гражданских жителей Покровска. Пропагандисты заявляют, что в город прибыли военные ВСУ, которые "планируют совершать преступления против гражданского населения, переодевшись в российскую форму". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

"Враг в очередной раз хочет создать себе "информационное алиби" для оправдания своих преступлений против мирного населения Донетчины и Покровска в частности. Это уже привычная тактика ru-пропаганды, при которой государство-агрессор превентивно обвиняет Украину в действиях, совершенных самой россией", — отмечают в ЦПД.

Также отмечается, что распространением подобной дезинформации, направленной на дискредитацию украинских военных, враг стремится запугать людей, которые еще остаются в городе. Таким образом, россияне пытаются сорвать эвакуацию с Покровска. Цель россии – воспользоваться гражданским населением как "живым щитом" для сдерживания действий ВСУ.



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