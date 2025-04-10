Сегодня ночью в России раздавались взрывы. Местные паблики сообщали о работе ПВО по неизвестным летающим объектам, внешне больше напоминавшим НЛО, чем БпЛА.

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В Минобороны РФ опубликовали утреннюю сводку, где заявили, что все сбито.

" За период с 20.15 мск 9 апреля по 06.00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

▪ 13 БпЛА – над территорией Брянской области,

▪ 12 БпЛА – над территорией Калужской области,

▪ семь БпЛА – над территорией Курской области,

▪ по четыре БпЛА над территориями Белгородской области и Республики Крым,

▪ по одному БпЛА над территориями Орловской области и Московского региона", – пишут во вражеском ведомстве.

Позже там сообщили, что около 7:05 по московскому времени очередными средствами ПВО уничтожены шесть "украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа" над территорией Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вражеское Министерство обороны Российской Федерации сегодня снова сообщило об атаке на объекты энергетической инфраструктуры, обвиняя при этом Украину.

"Киевский режим, в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам, продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", – пишут в ведомстве. Так, заявлено, что атакованы объекты российской энергетики.